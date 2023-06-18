هالة فاخر.. بـ4 وجوه فنية

محمد قناوي (القاهرة)

أربع شخصيات تطل بها الممثلة المصرية هالة فاخر خلال الفترة القادمة، حيث بدأت تصوير دورها في مسلسل «الليلة كبيرة»، وتؤدي شخصية امرأة تمر بالعديد من المواقف الكوميدية مع أهل الحارة التي تعيش بها، إخراج وسام المدني، ويشارك في بطولته محسن منصور، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف ورشة حروف.

وأضافت هالة أنها تجسد شخصية والدة طبيب أطفال بمستشفى خاص، في فيلم «أبو نسب»، والذي يعيش قصة حب مع زميلة له، لكنها تصر على زواجه من إحدى قريباته، ويناقش الفيلم تأثير تداخل صلة القرابة بين العائلات، والعمل بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، والمقرر طرحه بدور العرض في موسم عيد الأضحى، من إخراج رامى إمام.

وفي فيلم «تاج»، المقرر عرضه في عيد الأضحى أيضاً، تقدم دور جارة تامر حسني وأمه الروحية، وتحاول افتعال المشاكل بشكل كوميدي، لكنها طيبة ومعدنها أصيل، ويدور الفيلم حول عالم الـ«سوبر هيرو»، ويظهر تامر خلاله بشخصيتين لشقيقين توأم خارقين.

كما تنتظر هالة عرض مسلسل «السجل الأسود»، تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي، ويشارك في بطولته خالد سليم، ومي سليم، وتجسد فيه شخصية امرأة تهتم بأعمال السحر والشعوذة، وتأثير تلك المعتقدات الخاطئة على المجتمع، في إطار درامي بين الفانتازيا والتشويق.