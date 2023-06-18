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«كورال العرب» في المجمع الثقافي

جانب من الأمسية
18 يونيو 2023 17:16

أبوظبي (الاتحاد)
أحيا «كورال العرب - بيت العود» حفلاً موسيقياً على مسرح المجمع الثقافي بأبوظبي، تحت إشراف الموسيقار نصير شمة، وقيادة الفنان د. أحمد عبد الستار، وشهدت الأمسية تأدية باقة من الأغنيات الإماراتية التراثية والموشحات الأندلسية من الزمن الجميل، وسط حضور كبير من الموسيقيين ومحبي الفن الأصيل.
«كورال العرب» برنامج موسيقي ينظمه «بيت العود» التابع لدائرة للثقافة والسياحة – أبوظبي، وتهدف أمسياته لدعم المواهب الواعدة في مجالي الموسيقى والغناء من مختلف الجنسيات والأعمار، وأدى «كورال العرب» في الحفل مجموعة من المقطوعات الوطنية والتراثية والموشحات من بينها: «الصقور المخلصين»، «بلغه يا قمر»، «طالعة من بيت أبوها»، «يامال الشام»، «عاشقة الورد»، «الليل يا ليلي» و«يمر عجباً»، إلى جانب أداء موسيقى زمان النهاوند.
تأتي أمسيات «كورال العرب» بتنفيذ وقيادة د. أحمد عبد الستار، الذي أعرب عن سعادته بتقديم الحفل على مسرح المجمع الثقافي، وبالنجاح الذي تحققه الأمسيات كل شهر، من حيث زيادة أعداد المواهب المشاركة في العزف والغناء، والحضور الجماهيري المتواصل، مؤكداً أنهم يسعون من خلال هذه الأمسيات إلى نشر الثقافة الموسيقية، وتقديم عروض حية كلاسيكية باللغة العربية الفصحى واللهجات المختلفة، لرواد «بيت العود» ومحبي الموسيقى بشكل عام.

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