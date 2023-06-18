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"مايكروسوفت" تكشف سبب تعطل بعض خدماتها

"مايكروسوفت" تكشف سبب تعطل بعض خدماتها
18 يونيو 2023 09:47

قالت شركة مايكروسوفت إن الانقطاعات التي أثرت على خدمات بعينها للشركة خلال بعض الأيام السابقة من هذا الشهر كانت نتيجة هجمات إلكترونية، لكنها أوضحت أنه لا يوجد ما يدل على اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.

وأضافت الشركة في تدوينة "بدءاً من أوائل يونيو 2023، رصدت مايكروسوفت زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات وهو ما أثر بصفة مؤقتة على توافر (البيانات)".

وقالت مايكروسوفت إنها فتحت تحقيقا وبدأت في تتبع الهجمات التي تسببت في حجب الخدمة من قبل جهة التهديد التي تشير إليها باسم ستورم-1359 بعد أن حددت موضع التهديد.

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ولم ترد مايكروسوفت بعد على ما إذا كانت الشركة حددت الجهة أو الطرف المسؤول عن الهجوم.
وتعمل هجمات حجب الخدمة عن طريق مزاحمة الخادم بقدر هائل من حركة المرور مما يؤدي إلى توقف الخدمات.

وظلت مجموعة برامج مايكروسوفت 365 بما في ذلك تيمز وأوتلوك معطلة لأكثر من ساعتين بالنسبة لآلاف المستخدمين في الخامس من يونيو وتكرر ذلك لفترة وجيزة في صباح اليوم التالي. وكان هذا رابع انقطاع من نوعه لمايكروسوفت خلال عام.

المصدر: وكالات
مايكروسوفت تيمز
هجمات إلكترونية
مايكروسوفت
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