الأحد 18 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الجفاف يغير عادات الطيور المهاجرة

عدد قليل من الطيور في البحيرة بعد جفافها
18 يونيو 2023 00:56

شهد العام الماضي وصول الآلاف من طيور الفلامنجو (النُحام) إلى أراضي "فوينتي دي بيدرا" الرطبة الشهيرة في إسبانيا لتفقس فراخها، لكن هذا المشهد الذي يمثل أحد أكبر تجمعات هذه الطيور في أوروبا اختفى هذا العام.
وأمكن، السبت، مشاهدة بضع عشرات فقط من هذه الطيور في المكان بسبب استمرار الجفاف منذ فترة طويلة في إسبانيا والذي أدى إلى جفاف بحيرة المياه المالحة ودفع معظم الطيور المهاجرة إلى الابتعاد عن المكان الذي كانت تهاجر إليه.

  • جفاف أراضي
    جفاف أراضي "فوينتي دي بيدرا" الرطبة الشهيرة في إسبانيا
أخبار ذات صلة
درجات الحرارة العالمية تسجل مستوى غير مسبوق
الإمارات: التغاضي عن التغير المناخي مجازفةٌ بأمن البشرية

وقال أحد سكان المنطقة، ويدعى ألبيرتو جونزاليس سانتشيث (53 عاما)، السبت "إنه لأمر مخز إذ يأتي السائحون والناس إلى هنا في مثل هذا اليوم. عادة ما تمتلئ البحيرة بطيور الفلامنجو والعديد من الطيور الأخرى. يبدو أن تغير المناخ هو السبب".
كان المسؤول عن منطقة "فوينتي دي بيدرا" الطبيعية أبلغ محطة "كادينا سير" الإذاعية في فبراير الماضي بأن هطول الأمطار بلغ أدنى مستوياته منذ عام 1995.

وأعلنت المنطقة محمية طبيعية في عام 1984. منذ ذلك الحين، تجاوز عدد صغار الفلامنجو التي خرجت من البيض عند البحيرة، الواقعة في مدينة ملقة، 200 ألف، بحسب بيانات من الإدارة المعنية بالزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والاستدامة في إقليم الأندلس.

المصدر: رويترز
الجفاف
الطيور المهاجرة
فلامينجو
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
جانب من الجلسة
ثقافة
أكاديمية إماراتية وباحث كوري: القيم الإنسانية النبيلة قاسم مشترك
اليوم 22:38
كُتّاب إماراتيون وكوريون يناقشون التأثير المتبادل بين الأدب والمجتمع
ثقافة
كُتّاب إماراتيون وكوريون يناقشون التأثير المتبادل بين الأدب والمجتمع
اليوم 22:35
خريجون كوريون يروون تجربتهم الثقافية في الشارقة
ثقافة
خريجون كوريون يروون تجربتهم الثقافية في الشارقة
اليوم 22:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©