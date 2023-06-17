الجفاف يغير عادات الطيور المهاجرة

شهد العام الماضي وصول الآلاف من طيور الفلامنجو (النُحام) إلى أراضي "فوينتي دي بيدرا" الرطبة الشهيرة في إسبانيا لتفقس فراخها، لكن هذا المشهد الذي يمثل أحد أكبر تجمعات هذه الطيور في أوروبا اختفى هذا العام.

وأمكن، السبت، مشاهدة بضع عشرات فقط من هذه الطيور في المكان بسبب استمرار الجفاف منذ فترة طويلة في إسبانيا والذي أدى إلى جفاف بحيرة المياه المالحة ودفع معظم الطيور المهاجرة إلى الابتعاد عن المكان الذي كانت تهاجر إليه.

جفاف أراضي "فوينتي دي بيدرا" الرطبة الشهيرة في إسبانيا

وقال أحد سكان المنطقة، ويدعى ألبيرتو جونزاليس سانتشيث (53 عاما)، السبت "إنه لأمر مخز إذ يأتي السائحون والناس إلى هنا في مثل هذا اليوم. عادة ما تمتلئ البحيرة بطيور الفلامنجو والعديد من الطيور الأخرى. يبدو أن تغير المناخ هو السبب".

كان المسؤول عن منطقة "فوينتي دي بيدرا" الطبيعية أبلغ محطة "كادينا سير" الإذاعية في فبراير الماضي بأن هطول الأمطار بلغ أدنى مستوياته منذ عام 1995.

وأعلنت المنطقة محمية طبيعية في عام 1984. منذ ذلك الحين، تجاوز عدد صغار الفلامنجو التي خرجت من البيض عند البحيرة، الواقعة في مدينة ملقة، 200 ألف، بحسب بيانات من الإدارة المعنية بالزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والاستدامة في إقليم الأندلس.