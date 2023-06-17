9 ديكورات.. «موضة قديمة»

ترجمة: عزة يوسف

يوجد العديد من عناصر الديكور الحديثة والعصرية التي يمكنك الاختيار من بينها لتزين بها غرفة معيشتك، وأيضاً هناك العديد من العناصر التي عفا عليها الزمن ويجب تجنبها بعد أن باتت «موضة قديمة»، حسبما نقل موقع «Insider» الأميركي عن مصممة الديكور الشهيرة لوسيانا فراغالي..

اللوحات

ترفض لوسيانا وضع اللوحات الفنية من دون إطار على جدران غرفة معيشتها، والتي تضفي أجواء غرف النوم الجامعية.

السجاد

الأرض العارية فرصة ضائعة لديكور رائع، ويمكن أن تضر بنوعية الأرضية إذا كانت من الخشب الطبيعي، الذي يجعل الغرفة أكثر راحة وتناسقاً.

البلاستيك

تقلل الفواكه البلاستيكية من قيمة ديكور المنزل، ومن الأفضل وضع طبق ديكوري عصري بدلاً منه.

النيون

يجب تجنب أضواء شريط النيون وتجربة مصباح أرضي جمالي أو قطعة إضاءة علوية لتعطي الغرفة المعالجة الضوئية المناسبة.

الستائر

الستائر العمودية أو الرأسية غير عملية، ولا تمنح تصميماً أنيق الشكل، والأفضل وضع الستائر الشفافة عوضاً عنها.

المحنطات

أصبحت الحيوانات المحنطة موضة قديمة للغاية، وتأخذ مساحة كبيرة على الحائط، ويفضل تعليق مرآة أنيقة بدلاً منها.

الأسلحة

يجب عدم استخدام الأسلحة في ديكور غرفة المعيشة أو أي غرفة، ووضع المنحوتات العصرية التي تضفي أجواء مبهجة بدلاً منها.

الأرفف

تعطي الأرفف الفارغة انطباعاً خاطئاً لدى الضيوف بأنك غير ملهم، لذلك لن تجد أي رفوف فارغة في تصميمات لوسيانا.

الشارات

لن تجد شارات تحمل كلمات مثل الحب والحياة والضحك على أحد جدران تصميمات المصممة الأميركية، إذ ترى أنها تقلل من قيمة المكان.