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الرداد.. يتورط في جريمة قتل بباريس

الرداد.. يتورط في جريمة قتل بباريس
18 يونيو 2023 01:42

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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تعاقد الممثل المصري حسن الرداد على بطولة فيلم جديد بعنوان «بلوموندو»، يجسد خلاله شخصية فنان تشكيلي يتورط في جريمة قتل أثناء قضاء عطلته في باريس، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والرومانسية، من تأليف الأخوين محمد وحازم ويفي، وإخراج ياسر سامي.
ينتظر الرداد طرح فيلم «أهل الكهف»، حيث يجسد فيه شخصية أحد قادة الرومان، ويدور حول علاقة الإنسان بالزمن من خلال 3 أشخاص يعودون إلى الحياة بعد النوم لأكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه، وهو مأخوذ من رواية توفيق الحكيم بنفس الاسم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة خالد النبوي، وريم مصطفى. وعن مصير مسلسل «محارب»، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، أوضح الرداد أن جهة الإنتاج قررت طرحه فضائياً خلال الموسم الصيفي، وأنه يجسد خلاله شخصية شاب هارب من مسقط رأسه بسبب الثأر، ويستقر في القاهرة ويعمل سائق حافلة، ويواجه العديد من المصاعب، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته ماجد المصري، ووفاء عامر.

حسن الرداد
باريس
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