أحمد العسم يكتب: القطار

(القطار،،،)

القطار وفاتنا…

من شرفة مشفى، كانت أمنياتي تنظر إلى القطار والمسافرين والقادمين، منهم أنا ومنهم من حمل حقيبة تكفي القليل المناسب، وحقيبة تحمل المسؤولية طبعاً، الانتظار الأصعب على الكراسي متجاورة، وأحاديث السفر ووجوه تقرأ وجوه الناس، أصدقاء المرة الواحدة، من شرفة الدواء..

في مشفى العيون أبصرت قلوباً وقلبي، وتحدثنا حتى حفظ الصمت أحاديثنا على امتداد الحوار، ولم نغادر، وذهبنا إلى غرف ننتظر صديقنا المعالج في انتظار الدكتور حتى يأذن لنا بالمغادرة، ولم ننته بعد من رص الأمنيات في حقائبنا مكتفين بالقليل من الثياب وحقيبة دواء لفترة طويلة متلهفين للعودة، وخوفاً من قطار العمر أن يغادرنا مجروحين..

القطار وفاتنا…

سمعتها كثيراً من كبار المواطنين حين كان سردهم أمنيات وقالوا في قصصهم الكثير، والحياة مدّتهم عطاءً، وعملوا لأجل هذه اللحظات، وكانوا مصابين بالطمع بالعمر المديد ولا بد من توقف القطار، والمضي، وكأن الحياة لا تتسع للكبار دائماً..

وكبار المواطنين بركة وخير، سمعتهم شاكرين حامدين الله ومتوكلين، وأيضاً لا بد من ركوب القطار المغادر، ولكن في جانبهم المتفائل رأيتهم هكذا في قصص ماضيهم الجميل رأوا بعيونهم الجميلة.. إنهم منفتحون ومتقبلون، يقولون الرضا من عند الله ونحن راضون «بناخذ زمنا وزمن غيرنا»، يا الله كم هذا كبير في نفس عرفت الحقيقة وصدقت بالثقل، من عرفوا القطار يتحرك وأمنياتهم معه وهم مسافرون..

القطار وأمنيات المسافر…

ماذا معك يا أيها المسافر؟ ومن معك؟!..

يقول أحد الكتاب: لا أضع شروطاً داخل حقيبة السفر، الحقيبة وكأنها تقول المكان متسع لثلاث كتب وأمنية، تتسع حقيبتي أيضاً لظروفي وتتكيف مع سرعة القطار والانتظار، ولا مشكلة إذا المحطة تزدحم بالمسافرين أجد المعنى وقلوباً تنظر إلى وجهتها، الخيال حاضر في فكرة، أقول أكثر حين أجد التنوع والاختلاف في الوجوه، أجدني حاضراً أستمع إليهم معي أحاسيسهم وما يصفون من رحلتهم، القطار سفر النظر لا تستطيع أن تغمض عينك حتى لا يفوتك شيء مما تنظر إليه من جملة مكتوبة على خد الطريق تعانقه بهجته، في القطار رحلة العمر تأخذك إلى الماضي ثم تنير لك الحاضر.

«القطار»

أمنحك يا قلب/ العيون/ حتى أجدك/ في قطار/ مزدحم بالأمنيات/ واللقاءات/ معك نذهب بعيداً/ حتى تتحقق/ ويحق لنا اللحاق بالمواعيد...

القطار كالحياة السريعة بإمكاننا أن نجد أصدقاء اللحظة السريعة ونمضي، بإمكان القطار تسجيل هذه اللحظة في ذاكرة المكان وفي مفكرة العقل، وهكذا نمضي سريعين كالتي سميت سِريعة السريعة إنها الحياة.

عودة من شرفة المشفى ولكل موعد محدد صفات الراحة والسلام للجميع...