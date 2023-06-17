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ورشتان للتصوير الفوتوغرافي في المجمع الثقافي

ورشتان للتصوير الفوتوغرافي في المجمع الثقافي
18 يونيو 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ورشتي عمل حول أسس التصوير الفوتوغرافي: الأولى غداً، والثانية يوم 26 يونيو الحالي، وتستهدف الورشتان المهتمين بالتصوير من 14 سنة فأكثر، وتقدمان شرحاً عملياً لقواعد التقاط صورة جيدة، وإرشادات عملية تتعلق بالزوايا والضوء. وتتناول الورشتان العدسات وقواعد استخدامها لتركيز الضوء المنعكس أو المنبعث من الأجسام في صورة حقيقية على السطح الحساس للضوء داخل الكاميرا.
وتهدف الورشتان إلى دعم هواة التصوير، وتقديم شرح وافٍ يساعدهم في ممارسة هوايتهم بطريقة سليمة، والانطلاق على طريق الاحتراف في حال رغبتهم.

التصوير الفوتوغرافي
المجمع الثقافي
دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
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