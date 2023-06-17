العالم يحتفي بـ «يوم السوشي»

دبي (الاتحاد)

يحتفي العالم اليوم بـ«يوم السوشي» العالمي الذي يصادف الثامن عشر من يونيو كل عام، ويتحول الحدث سنوياً إلى مناسبة للتعريف بهذا الطبق الشهير، وتشجيع قطاع أوسع من البشر على الاقتراب أكثر من الثقافة اليابانية، وتجريب أنواع وأشكال السوشي المتعددة، والتي باتت وسيلة للتواصل الثقافي والتقارب بين أبناء مختلف الحضارات.

وبهذه المناسبة، أكد المجلس النرويجي للمأكولات البحرية أن السلمون النرويجي الوردي يلعب دوراً حيوياً في ترسيخ تقاليد يابانية ترجع لما يزيد على 500 عام، وباعتباره مكوناً أساسياً من مكونات السوشي، يسهم في تعزيز شعبية الطعام الياباني على المستوى العالمي.