ماجد المهندس.. يطرب جمهور أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أحيا الفنان ماجد المهندس حفلاً غنائياً، اليوم، على مسرح «الاتحاد أرينا» بأبوظبي، حيث قدم باقة من أجمل أغنياته الطربية والرومانسية، وسط تفاعل كبير وحضور لافت، ضمن ليلة غنائية حالمة مليئة بالإحساس من تنظيم «مومنتس إيفينت».

تألق المهندس بمجموعة من أغانيه ومواويله، مقدماً عدداً من أعمال ألبومه الأخير «بديت أطيب»، وبقيادة المايسترو مدحت خميس، تنقل المهندس بين أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور كثيراً، وأخذوا يرددون معه كلمات أغلبها حتى نهايتها، ومنها: «فهموه»، و«يحب راعي»، «تناديك»، «عطشان»، «على الله»، «بديت أطيب»، «على مودك»، «أتوسل بيك»، «من دون أسماء»، «رفوف الذكريات»، «ودنا بالطيب»، «ناقصك شي» و«هتان».

وأعرب المهندس عن سعادته بعودته إلى أبوظبي من جديد بعد حفله الناجح الذي أحياه منذ فترة في «متحف اللوفر»، ليعتلي هذه المرة مسرح «الاتحاد أرينا»، ويلتقي محبيه وجمهوره من مختلف أنحاء العالم العربي الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة، واصفاً أبوظبي بعاصمة الثقافة والفن.