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في اللحظة الأخيرة.. شركة إسبانية تلغي أول تجربة لها على إطلاق صاروخ إلى الفضاء

في اللحظة الأخيرة.. شركة إسبانية تلغي أول تجربة لها على إطلاق صاروخ إلى الفضاء
17 يونيو 2023 10:10

أظهر بث مباشر عبر الإنترنت أن شركة (بي.إل.دي سبيس) الإسبانية ألغت تجربة على إطلاق صاروخها ميورا-1 القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في اللحظة الأخيرة في وقت مبكر اليوم السبت، في أحدث انتكاسة للمحاولات الأوروبية لتطوير قدرات لإرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء.
وأظهرت الصور إلغاء عملية الإطلاق في هيوليفا بجنوب غرب إسبانيا بعد أن وصل العد التنازلي إلى الصفر حيث اندلع اللهب والدخان لفترة وجيزة من منصة الإطلاق.
ولم يرد أي تفسير بعد عن سبب الإلغاء.
وكانت الشركة الإسبانية تحاول القيام بالخطوة الأولى في سباق لوضع أقمار صناعية صغيرة في الفضاء في مهمة كانت ستصبح الأولى من نوعها في أوروبا الغربية من قبل شركة خاصة.

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المصدر: وكالات
الفضاء
إسبانيا
صاروخ
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