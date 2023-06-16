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حفل لفرقة «ميامي» في «الاتحاد أرينا»

حفل لفرقة «ميامي» في «الاتحاد أرينا»
17 يونيو 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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بعد الحملة الترويجية المميزة التي أطلقتها لموسم الصيف، يستضيف مسرح الاتحاد أرينا بجزيرة ياس أبوظبي 23 سبتمبر المقبل، فرقة «ميامي» الكويتية الشهيرة في حفل فني مباشر، تشارك فيه أيضاً الفنانة السعودية موضي الشمراني، ودعت الجزيرة محبيها للاستمتاع بفقرات الحفل الفريد في قلب العاصمة، وتتمتع فرقة ميامي الكويتية بشهرة واسعة على مستوى الخليج، وتتميز بلون غنائي شبابي سريع وألحان شهيرة أعيد توزيعها بأسلوب مميز وناجح، وينظم الحفل «مومينتس للفعاليات»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«ميرال».

ميامي
أبوظبي
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