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«الحمدلله وشفناكم».. 75 مليون مشاهدة في 72 ساعة

«الحمدلله وشفناكم».. 75 مليون مشاهدة في 72 ساعة
17 يونيو 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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حققت الأغنية الشعبية «الحمدلله وشفناكم» التي أطلقتها جزيرة ياس أبوظبي، بالتعاون مع فرقة ميامي الكويتية، في إطار حملتها لموسم الصيف، شعبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية والسياحية، وحققت أكثر من 75 مليون مشاهدة، وآلاف المشاركات والتعليقات على «تيك توك»، و«فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«إنستغرام» في أقل من 72 ساعة. وتتميز الأغنية بأنغام مرحة وإيقاعات راقصة تحمل حنيناً إلى الماضي، ويؤدي خلالها مجموعة من الشباب والشابات استعراضات في المرافق الترفيهية المختلفة التي تزخر بها جزيرة ياس، بدايةً من مدن ياس الترفيهية الفائزة بجوائز عالمية، إلى الفنادق الفاخرة، وتجارب الطعام الشهية، ووجهات التسوق.

أبوظبي
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جزيرة ياس
ميامي
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