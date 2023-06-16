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تعطل فيسبوك وإنستجرام وواتساب لدى آلاف المستخدمين

شعارات تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب
16 يونيو 2023 23:58

أفاد موقع "داون ديتيكتور دوت كوم"، الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية، بتعطل فيسبوك وإنستجرام المملوكين لشركة "ميتا بلاتفورمز" لدى آلاف المستخدمين اليوم الجمعة.
وأبلغ أكثر من 12 ألف مستخدم عن وجود مشكلات في تصفح فيسبوك، بينما أبلغ أكثر من 6600 مستخدم بوجود مشكلات في إنستجرام.
وورد أيضا أكثر 1300 بلاغ على موقع "داون ديتيكتور" عن تعطل "واتساب"، وهي خدمة التراسل المملوكة لشركة "ميتا" أيضا.
وقال متحدث باسم ميتا "نحن على علم بأن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الوصول لمنتجاتنا. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، ونعتذر عن أي إزعاج".
ويتعقب "داون ديتيكتور" الأعطال من خلال تجميع تقارير حالة المواقع من عدد من المصادر من بينها بلاغات الأعطال التي يقدمها المستخدمون للموقع.

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المصدر: رويترز
فيسبوك
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