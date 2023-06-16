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أميركا تجيز علاجاً لأحد أخطر أنواع السرطان

دواء
16 يونيو 2023 22:36

أجازت السلطات الصحية الأميركية عقاراً جديداً مضاداً للسرطان لمعالجة شكل صعب من سرطان الغدد الليمفاوية، على ما أفادت الشركة المطورة للدواء اليوم الجمعة.
وأوضحت مجموعة "روش"، في بيان، أنّ هذا العقار المسمى "كولومفي" (Columvi) يعالج المرضى المصابين بشكل من سرطان الغدد الليمفاوية، معروف بتسمية "لمفوما الخلية البائية الكبيرة المنتشرة".
وأشارت "روش" إلى أنّ إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أجازت هذا الجسم المضاد ثنائي الخصوصية المنشط للخلايا التائية لدى المرضى البالغين. وسيكون الدواء متاحاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وهذا العلاج مخصص للمرضى الذين تلقوا أصلاً علاجين أو أكثر مضاداً لهذا النوع الشائع من سرطان الدم، لكنهم انتكسوا أو لم يتماثلوا للشفاء عقب تلقيهم العلاجات المُعتمدة راهناً.
وفي حال تفاعل عدد كبير من المرضى بشكل جيد مع العلاجات المتاحة لهم أصلا،ً فإن ما يصل إلى 40% منهم ينتكسون أو يقاومون العلاجات، وتكون الخيارات أمامهم محدودة فيما نسبة بقائهم على قيد الحياة ضئيلة، بحسب "روش".
يطال هذا النوع من السرطان نحو 160 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم سنوياً، بحسب "روش" التي تُعدّ الأولى عالمياً في مجال علم الأورام.

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