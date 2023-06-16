د. شريف عرفة يكتب: وبال السعي للكمال!

السعي للإجادة والدقة وإتقان العمل وتجنب الأخطاء، من الفضائل المهنية التي ينبغي لنا التحلي بها. فلماذا ينصحنا علماء النفس والإدارة بتجنب السعي للكمال؟

تقول الدراسات: إن السعي للكمال يسبب الاحتراق النفسي ويزيد القلق والتوتر، وعلى عكس المتوقع، يقلل الإنتاجية! بينما التفاني في العمل يجعلك متميزاً فيه شاعرا بالكفاءة والإنجاز.. فما الفارق بين الاثنين؟

هذا سؤال مهني مهم إلا أن إجابته ليست واضحة لكثيرين: كيف تمارس التفاني «engagement» دون الانزلاق في دوامة المثالية «perfectionism»؟

المثالية الزائدة: الساعي للكمال، يضع لنفسه توقعات غير واقعية، لا تناسب الوقت المطلوب ولا الموارد المتاحة.. لا تتناسب مع طاقته الشخصية وعدد ساعات اليوم وما هو واقعي ومقبول.. يضع معايير صارمة وأهداف عملاقة غير قابلة للتحقق.. فإما أن يتحمس لهذه المهمة المستحيلة، ليصاب بالإنهاك والاحتراق النفسي ويتنامى شعوره الدائم بالذنب والتقصير.. أو أن يدرك أن هدفه صعب التحقيق فيصاب بالإحباط أو يقوم بالتسويف والتأجيل!

لِنَقُل إنك تريد تأليف رواية.. لو كنت ساعياً للكمال، ستحلم بعمل يغير وجه الأدب ويطبع ملايين النسخ ويثير غيرة كبار الأدباء والمؤلفين.. هذه الفكرة الطريفة قد تحفزك لإتقان عملك قدر المستطاع، لكن لو أخذتها على محمل الجد أكثر من اللازم، فإما أن تحبط وتسوّف لإدراكك أن مستواك لن يبلغ هذا الهدف، أو أن تبذل جهداً مضنياً في الإعداد للكتاب فتتراكم المسودات وأوراق العمل والأفكار لدرجة تشل تفكيرك وتجعل عمرك يمضي قبل أن يصدر عملك الأول!

فما العمل؟ ببساطة، إدراك أن عدم الاكتمال لا يعني السوء.. إنتاج عمل جيد بنسبة 70% في الوقت المحدد، أفضل من عدم إنتاجه على الإطلاق! لا تقل لنفسك إما 100% أو لا شيء، فالحياة لا تسير على هذا النحو.. لا في العمل، ولا العلاقات، ولا التربية، ولا عند تعلم مهارة جديدة.. كن مرناً في أهدافك وتوقعاتك، مستعداً للتحسن والتطور.. ففي حالة تأليف كتاب مثلاً، ليكن هدفك كتابة أفضل «عمل أول» تتحدى به نفسك وتنافس به أقرانك. وأن تضع في بالك أن العمل الأول لأي مبدع غالباً ما يكون أقل من مستوى أعماله اللاحقة، نظراً لتراكم الخبرات مع الوقت! قد يكون كتابك الأول استثنائياً فعلاً، لكنك لن تعرف على وجه اليقين إلا حين تكتبه أساساً!

ولكم كان فولتير عبقرياً بحق، حين قال: إن «الكامِل عدو الشيء الجيد!»، بمعنى أن السعي لتحقيق الكمال يمكن أن يعيق التقدم ويمنعنا من الاعتراف بنتيجة جيدة تفي بالغرض. هذا المبدأ مفيد حتى في عالم الهندسة والتصميم، إذ يضرب «هنري بيتروسكي» مثلاً بشركة جوجل التي أطلقت محرك بحثها قبل اكتماله، كي تسبق منافسيها لاعتبارات مثل «الوقت أهم من المال».. والطريف أن شركة OPN AI تفوقت على جوجل ذاتها، بإطلاق شات جي بي تي، قبل اكتماله أيضاً، عملاً بمبدأ «جدّد أولاً وكن كاملاً فيما بعد»!

بنفس المنطق، عزيزي القارئ..

تفان في عملك واتقن تفاصيله، بالقدر الذي يتناسب مع مواعيد التسليم والموارد المتاحة.. وكن كاملاً فيما بعد!