12 فيلماً.. في «الأضحى» و«الصيف»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يعود عدد كبير من الممثلين إلى مواقع التصوير مجدداً بعد الانتهاء والاستراحة من أعمالهم الدرامية خلال رمضان الماضي، حيث يستعدون للموسم السينمائي الصيفي بطرح 12 فيلماً خلال عيد الأضحى وموسم الصيف، وفي السطور التالية نستعرض هذه الأفلام..

«ع الزيرو»

يواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في فيلم «ع الزيرو» خلال يونيو الجاري، بعد عودته من جولته الغنائية بأميركا، وتدور أحداث الفيلم، الذي يتم عرضه في العيد، حول شاب يعمل «أوفيس بوي» بإحدى الشركات الخاصة، راصداً حياته اليومية وعلاقته بابنه والظروف الحياتية التي تواجههما وكيفية التغلب عليها، وإيصال رسالة إلى الآباء بأنهم أبطال في عيون أبنائهم مهما كانت طبيعة عملهم، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، بطولة أحمد كمال، ونيللي كريم.

«أبو نسب»

حول طبيب بمستشفى خاصة، يعاني من تداخل صلة القرابة بحياته وتأثيرها عليه، تدور أحداث فيلم «أبو نسب»، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته محمد إمام، وماجد الكدواني، وياسمين صبري.

«بيت الروبي»

حول تغول المنصات الرقمية في الحياة العامة وتأثيرها الإيجابي والسلبي، تدور أحداث فيلم «بيت الروبي»، تأليف محمد الدباح، وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، وتارا عماد.

«شوجر دادي»

حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى العديد من الأفعال الصبيانية، تنقلب حياته رأساً على عقب، تدور أحداث فيلم «شوجر دادي»، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، بطولة بيومي فؤاد، وليلى علوي.

«ڤوي ڤوي ڤوي»

تدور أحداث فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، حول فريق كرة قدم لذوي الهمم، يسافر إلى دولة أوروبية للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، ويتضح هروب عدد من الشباب بأوراق لاعبين من ذوي الهمم مدعين فقدانهم البصر، تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، ونيللى كريم.

«رهبة»

عن بطل شعبي يفرض سيطرته على المنطقة مستغلاً ذكاءه وشجاعته، ثم يتعرض لحادث أليم وتتبدل أحواله تماماً، تدور أحداث فيلم «رهبة» تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق، بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين.

«19 ب»

فيلم «19 ب»، تدور أحداثه حول حارس عقار يعيش وحيداً وشبه معزول في فيلا مهجورة يحرسها، لكن تجمعه الصدفة مع شخص آخر في الشارع المقابل تجبره على تغيير نمط حياته بالكامل، تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، وبطولة سيد رجب، وناهد السباعي.

«البعبع»

حول «سلطان» المجرم التائب الذي يسعى لكسب رزقه بالحلال، تدور أحداث فيلم العيد «البُعبع» في إطار الكوميديا التشويقية، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، باسم سمرة، وياسمين صبري.

«تاج»

يواصل تامر حسني، تصوير فيلم «تاج» الذي يتم عرضه في العيد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول توأم يمران بالعديد من المفارقات والصعوبات، تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وتشاركه ساندي البطولة.

«شماريخ»

يواصل آسر ياسين، ضمن أحداث يغلب عليها التشويق والإثارة، تصوير فيلم «شماريخ» الذي يتم عرضه في العيد، ويدور حول رجل أعمال تقوده ظروف عمله إلى كشف العديد من الجرائم المتسلسلة، تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة خالد الصاوي، وأمينة خليل.

«خمس جولات»

هناك 6 أفلام يتم عرضها خلال موسم الصيف، أولها فيلم «خمس جولات»، وتدور أحداثه حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض رحلة مليئة بالتحديات والصعوبات، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج مازن أشرف، بطولة ماجد المصري، وداليا شوقي.

«شقو»

يناقش فيلم «شقو» الذي يتم عرضه في العيد، مسيرة مجموعة من الأصدقاء يتخذون من الأعمال الإجرامية نمطاً لمعيشتهم، والعمل مستوحى من رواية «أمير اللصوص» للكاتب الأميركي تشاك هوجان، معالجة وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني.