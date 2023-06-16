إرجاء المهمة الفضائية الأخيرة لصاروخ "أريان 5"

أرجئ إطلاق صاروخ "أريان 5" الذي كان مقرراً مساء الجمعة من كورو في غويانا الفرنسية، لأسبوعين على الأقل بسبب مُشكلة رُصدت في الصاروخ، على ما أعلنت شركة "أريان سبيس" الخميس.

وأشارت "أريان سبيس" التي ستُعلن في نهاية يونيو عن موعد جديد لإطلاق الصاروخ، إلى رصد "عدم مطابقة" على خطوط المراقبة الخاصة بانفصال التعزيزات عن الصاروخ.

وغرّدت الشركة المسؤولة عن تشغيل الصواريخ الأوروبية عبر تويتر "استناداً إلى متطلبات السلامة، قررت "أريان سبايس" إرجاء إطلاق الصاروخ". وأُلغي نقل "أريان 5" إلى منصة إطلاقه في كورو.

وأوضحت "أريان سبايس" أنّ هذا القرار "عادي" ويأتي "ضمن نهج الموثوقية الذي تتبعه الشركة وساهم في نجاح أريان 5".

وستكون هذه المهمة المرتقبة الرحلة الـ117 والأخيرة للصاروخ الأوروبي الذي يُحال إلى التقاعد بعد 27 عاماً من الخدمة. وسينقل خلال هذه المهمة الفضائية قمراً اصطناعياً فرنسياً للاتصالات العسكرية (سيراكوز 4 ب) وقمراً اصطناعياً ألمانياً تجريبياً.



