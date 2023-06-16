السبت 17 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

إرجاء المهمة الفضائية الأخيرة لصاروخ "أريان 5"

إرجاء المهمة الفضائية الأخيرة لصاروخ "أريان 5"
16 يونيو 2023 11:45

أرجئ إطلاق صاروخ "أريان 5" الذي كان مقرراً مساء الجمعة من كورو في غويانا الفرنسية، لأسبوعين على الأقل بسبب مُشكلة رُصدت في الصاروخ، على ما أعلنت شركة "أريان سبيس" الخميس.
وأشارت "أريان سبيس" التي ستُعلن في نهاية يونيو عن موعد جديد لإطلاق الصاروخ، إلى رصد "عدم مطابقة" على خطوط المراقبة الخاصة بانفصال التعزيزات عن الصاروخ.
وغرّدت الشركة المسؤولة عن تشغيل الصواريخ الأوروبية عبر تويتر "استناداً إلى متطلبات السلامة، قررت "أريان سبايس" إرجاء إطلاق الصاروخ". وأُلغي نقل "أريان 5" إلى منصة إطلاقه في كورو.
وأوضحت "أريان سبايس" أنّ هذا القرار "عادي" ويأتي "ضمن نهج الموثوقية الذي تتبعه الشركة وساهم في نجاح أريان 5".
وستكون هذه المهمة المرتقبة الرحلة الـ117 والأخيرة للصاروخ الأوروبي الذي يُحال إلى التقاعد بعد 27 عاماً من الخدمة. وسينقل خلال هذه المهمة الفضائية قمراً اصطناعياً فرنسياً للاتصالات العسكرية (سيراكوز 4 ب) وقمراً اصطناعياً ألمانياً تجريبياً.

أخبار ذات صلة
في اللحظة الأخيرة.. شركة إسبانية تلغي أول تجربة لها على إطلاق صاروخ إلى الفضاء
سلطان النيادي وأهالي عجمان في «لقاء من الفضاء»
المصدر: وكالات
الفضاء
صاروخ
أريان سبيس
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى
الرياضي
«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى
اليوم 14:36
السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة غداً
دنيا
السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة غداً
اليوم 14:36
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
اليوم 14:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©