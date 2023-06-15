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رصد الفوسفور على أحد أقمار زحل

رصد الفوسفور على أحد أقمار زحل
16 يونيو 2023 01:31

واشنطن (أ ف ب) 

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حصل البحث المستمر منذ زمن بعيد عن حياة خارج كوكب الأرض على جرعة دعم كبيرة، بعد رصد الفوسفور، وهو عنصر أساسي للحياة، في محيط تحت السطح الجليدي لـ«إنسيلادوس»، أحد أقمار كوكب زحل. وجاء هذا الاكتشاف بناءً على دراسة بيانات جمعها مسبار كاسيني التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ونشرته مجلة «نيتشر» العلمية. وقال كريستوفر غلين من معهد ساوث ويست للأبحاث، وأحد معدي الدراسة: «وجدنا فوسفوراً وفيراً في عينات أعمدة الجليد المقذوفة من المحيط الجوفي.. يذكر أن مسبار كاسيني استكشف كوكب زحل وأقماره عام 2004».

كوكب زحل
زحل
الفضاء
ناسا
وكالة ناسا
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