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«هاملتون» في أبوظبي

لقطة من العرض المسرحي العالمي (من المصدر)
16 يونيو 2023 01:30

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
يشهد مسرح «الاتحاد أرينا» في أبوظبي العام المقبل، العرض المسرحي العالمي «هاملتون»، كأول وجهة في الشرق الأوسط تستضيف هذا العرض الحائز جوائز «توني» و«جرامي» و«أوليفييه» و«بوليتزر»، وذلك على مدى 3 أسابيع بدءاً من 17 يناير حتى 4 فبراير 2024.
تستند مسرحية «هاملتون» في أحداثها إلى السيرة الشهيرة التي كتبها رون تشيرنو بأسلوب معاصر ليعبر عن البيئة الأميركية في عصر «هاملتون»، وهي من تأليف وألحان لين مانويل ميراندا وإخراج توماس كايل، بالتعاون مع مصمم الاستعراضات الشهير آندي بلانكنبوهلر وأليكس لاكاموار الذي تولى مهمة الإشراف الموسيقي. 
نالت المسرحية شعبية كبيرة لدى عشاق الفن حول العالم، منذ عرضها للمرة الأولى عام 2015، وحصدت عدة جوائز مرموقة بينها 11 جائزة «توني»، 7 جوائز «أوليفييه»، جائزة «بوليتزر» لأفضل عمل درامي، وجائزة «جرامي» لأفضل ألبوم مسرحي موسيقي عام 2016.

فعاليات رائدة
حول إقامة عرض «هاملتون» للمرة الأولى بالشرق الأوسط في الإمارات، قال نيكولاس رينا، المدير الإداري لـ«برواكتيف إنترتيمنت» المنتجة والمنظمة للحدث في حواره الخاص لـ«الاتحاد»: تشتهر أبوظبي بإقامة أبرز الفعاليات الرائدة عالمياً، وتتجلّى من جديد باستضافة مسرحية «هاملتون» الموسيقية المرتقبة، حيث تواصل العاصمة الإماراتية التزامها بتنظيم العروض عالمية المستوى، ما يضمن للزوار تجربة ترفيهية لا تُنسى، واستقطاب الزوار الباحثين عن تجارب ثقافية فريدة، إذ تسعى أبوظبي باستمرار إلى توسيع عروضها الترفيهية، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا النمو. 
وأضاف: قررنا إقامة عرض «هاملتون» في أبوظبي نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده الإمارة على العروض المسرحية، خصوصاً بعد النجاح الواسع الذي حققه عرض «الأسد الملك» The Lion King، عندما أطلقناه للمرة الأولى على مستوى المنطقة في أبوظبي نهاية العام الماضي. ومهّد «ذا لايون كينج» الأجواء المناسبة لتقديم تجربة جديدة من أشهر تجارب «برودواي» في العاصمة الإماراتية، حيث حظي الإعلان عن مسرحية «هاملتون» باستجابة واسعة تجاوزت توقعاتنا، ما عزز ثقتنا بحماس الجمهور في الإمارات وتقديره للتجارب المسرحية الاستثنائية.

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ظاهرة ثقافية 
وأوضح نيكولاس أن «هاملتون» انطلقت للمرة الأولى في «برودواي» أغسطس 2015، ونالت استحسان الجمهور في مختلف أنحاء العالم، لاسيما مع عروضها الناجحة في «ويست إند» بلندن وأستراليا وألمانيا. وقال: تتميز «هاملتون» بكونها مسرحية موسيقية فريدة تروي قصة أليكساندر هاميلتون، أحد مؤسسي أميركا، وتغطي مراحل تحوله من مهاجر إلى شخصية سياسية مؤثرة، حيث تسلّط الضوء على طموحاته ومعاناته وإرثه خلال هذه الرحلة.
وتابع: أصبحت «هاملتون» ظاهرة ثقافية مميزة بفضل مزيجها المبتكر بين أنواع الموسيقى المختلفة وفريق الممثلين المتنوع، ما ينسجم مع تطلعات الجماهير في الإمارات ومختلف أنحاء العالم.
تجربة استثنائية
وأكد نيكولاس أن جمهور الإمارات سيكون على موعد مع تجربة ترفيهية استثنائية تُقام على المسرح المُبهر «الاتحاد أرينا»، حيث تتمتع المسرحية بتأثير يتجاوز الحدود الثقافية، ما يوفر للجمهور مسرحاً يزخر بمشاعر الحب والأمل، بأسلوب معاصر وباستخدام مزيج من موسيقى الـ«هيب هوب» و«الجاز» و«الآر آند بي» الحديثة، إلى جانب أنغام «برودواي».

منظومة مستدامة
أعرب نيكولاس رينا، عن سعادته بالشراكة الاستثنائية والمثمرة التي تجمعه مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، و«ميرال» التي تهدف إلى تعزيز قطاع الترفيه في أبوظبي، وقال: نلتزم في إطار هذا التعاون بتوفير تجارب استثنائية للجمهور في الإمارات، حيث نعتمد على خبراتنا الجماعية ورؤيتنا المشتركة لتأسيس منظومة ترفيهية مستدامة ومزدهرة في أبوظبي، والارتقاء بالمشهد الثقافي وجذب شرائح متنوعة من الجماهير وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للثقافة والترفيه.

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