The Boogeyman.. «البُعبُع»

أبوظبي (الاتحاد)

اقتباساً من رواية للكاتب ستيفن كينغ حول الظواهر الخارقة للطبيعة التي تعيش في الظل، يقدم المخرج روب سافاج الفيلم الجديد The Boogeyman ـ «البعبع»، الذي يُعرض حالياً في صالات السينما المحلية. وفي إطار من الرعب والتشويق، يتناول العمل قصة طالبة المدرسة الثانوية «سادي هاربر» وشقيقتها الصغرى «سوير» التي تبلغ من العمر 10 سنوات، حيث تتعرضان لمطاردة من قبل روح شريرة تحاول السيطرة عليهما.

غموض

يشارك في بطولة الفيلم كريس ميسينا، صوفي ثاتشر، مارين إيرلاند، دافيد داستمالشيان، فيفيان ليرا بلير وليزاجاي هاميلتون، حيث اجتمع المؤلفون سكوت بيك وبراين وودز ومارك هايمن ليسردوا قصة معركة عائلة الأب «هاربر» ضد القوى الشريرة، بعدما تعامل مع رجل يدعى «ليستر بيلينجس» عانى من فقدان أبنائه الـ 3، واستعرض له كيف ماتوا في ظروف غامضة.

تشويق ورعب

يمزج الفيلم بين التشويق والمشاهد المرعبة في الظلام، حيث قدم المخرج روب سافاج مشاهد ترفع الأدرينالين وتحبس الأنفاس، ضمن حبكة درامية تسرد أشهر قصص الرعب حول «البعبع» الذي يخيف الأطفال في الظلام ويطاردهم بالكوابيس. واحتوى العمل على أفكار مشهدية إبداعية مثل كرة القمر المضيئة التي تملكها «سوير» والتي تعمل كمصدر للضوء المتدحرج، لتقدم لحظات مرعبة للمشاهدين مع ظهور الكيان الغامض فجأة.

ظواهر خارقة

لعبت «تاتشر» دور الابنة «سايدي»، و«بلير» دور الابنة الصغرى «سوير»، حيث تعاني كل منهما بعد وفاة والدتهما من عدم قدرة والدهما، عالم النفس «ويل»، على تقديم المساعدة لهما، لأن خياله لا يستطيع استيعاب وجود «بعبع حقيقي»، وقدمتا الشخصيتين بكل احترافية، الأمر الذي ساعد على تقديم قصة رعب تقليدية لكن بشكل مختلف وأكثر قوة، عندما تواجهان الظواهر الخارقة للطبيعة التي تنبع من أبواب الخزائن.

مواجهة

اضطرت «سايدي» للجوء إلى امرأة تؤمن بوجود الظواهر الخارقة للطبيعة، التي أدت دورها مارين أيرلند، والتي ساعدتها في تقديم النصيحة لمواجهة هذا الكيان المخيف.