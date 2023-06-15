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السباحة.. مع «الحيتان»

السباحة.. مع «الحيتان»
16 يونيو 2023 01:30

ترجمة: عزة يوسف
السباحة مع الحيتان من التجارب الرائعة، لاسيما للمغامرين الذين يرغبون في خوض التجارب الجريئة، ويرونها فرصة للاقتراب من مخلوقات مهيبة وضخمة، وذكر موقع Blue Water Travel الأميركي بعض الأماكن القليلة التي توفر السباحة مع الحيتان، ومنها:

موريا بولينيزيا
أعلنت بولينيزيا الفرنسية نفسها ملاذاً آمناً للثدييات البحرية عام 2002، مثل الحيتان الحدباء وحيتان العنبر وأنواع مختلفة من الدلافين والثدييات البحرية الأخرى.
لذا فإن السباحة مع الحيتان في موريا من أمتع وأسهل التجارب، إضافةً إلى الاستمتاع بالمياه الرائعة والشواطئ الرملية البيضاء.

تونغا
مملكة تونغا، دولة بولينزية تحتوي على 169 جزيرة معظمها غير مأهول، وتشتهر مياهها بتزاوج وولادة الحيتان الحدباء، ويأتي إليها الزوار ليتمتعوا بالسباحة مع الحيتان في الفترة ما بين شهري يوليو ونوفمبر من كل عام.

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سيلفر بانك
تعد مياه المحيط الأطلسي في جمهورية الدومينيكان، لاسيما منطقتا سلفر بانك ونافيداد بانك، أكبر تجمع للحيتان الحدباء في شمالي المحيط مقارنة بأي مكان آخر في العالم.
وتوفر المنطقة السلامة والحماية للحيتان، وهي من أفضل أماكن الغوص مع الحيتان في الفترة ما بين شهري يناير وأبريل حين تكون حرارة الماء نحو 25 درجة مئوية.

المكسيك
هناك العديد من وجهات الغوص الرائعة التي يتم فيها رصد وجود الحيتان بشكل شائع، مثل بحر كورتيز في المكسيك حيث يمكن رؤية أسود البحر وأسماك قرش الحوت وحيتان العنبر، وغالباً ما ترى الحيتان الزرقاء والحيتان الزعنفية في باغا. وشوهدت أيضاً الحيتان الحدباء في جزر سوكورو المكسيكية في ما بين شهري نوفمبر وأبريل.

السباحة
الحيتان
الحيتان البحرية
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