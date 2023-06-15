ما سر غوينيث بالترو مع الباعة؟

القاهرة (الاتحاد)

تتجنب النجمة الأميركية غوينيث بالترو (50 عاماً)، الطلب بشكل مباشر من موظفي المطاعم، وتخبرهم بما تريد تناوله عن طريق مساعديها الشخصيين، حيث تتعامل بتعالٍ مع الآخرين، مثل الباعة في متاجر الملابس، كما أنها تثير الجدل بتصرفاتها في الأماكن العامة. والنجمة الحائزة جائزة الأوسكار، تُعرف بأنها ليست من ألطف الشخصيات بين مشاهير هوليوود.

ويقال عن بالترو، إنها عندما ترتاد صالة الألعاب الرياضية، تطلب أموراً غريبة. وأوضح موقع The Things أن بالترو أصدرت 5 كتب عن الطبخ، وتعيش حياتها بشكل صحي تماماً.