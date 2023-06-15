الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ما سر غوينيث بالترو مع الباعة؟

غوينيث بالترو
16 يونيو 2023 01:31

القاهرة (الاتحاد)

تتجنب النجمة الأميركية غوينيث بالترو (50 عاماً)، الطلب بشكل مباشر من موظفي المطاعم، وتخبرهم بما تريد تناوله عن طريق مساعديها الشخصيين، حيث تتعامل بتعالٍ مع الآخرين، مثل الباعة في متاجر الملابس، كما أنها تثير الجدل بتصرفاتها في الأماكن العامة. والنجمة الحائزة جائزة الأوسكار، تُعرف بأنها ليست من ألطف الشخصيات بين مشاهير هوليوود. 
ويقال عن بالترو، إنها عندما ترتاد صالة الألعاب الرياضية، تطلب أموراً غريبة. وأوضح موقع The Things أن بالترو أصدرت 5 كتب عن الطبخ، وتعيش حياتها بشكل صحي تماماً.    

جوينيث بالترو
غوينيث بالترو
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
دواء
دنيا
أميركا تجيز علاجاً لأحد أخطر أنواع السرطان
اليوم 22:36
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
عربي ودولي
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
اليوم 22:20
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
الرياضي
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©