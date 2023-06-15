وفاة طفل أثناء منافسة عبر "يوتيوب"

توفي طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام في إيطاليا، وأصيبت والدته وشقيقته في حادث تصادم بين سيارتهم وسيارة رياضية، يعتقد أن ركابها كانوا مشاركين في منافسة عبر موقع "يوتيوب".

لحقت بالأم والطفلة، البالغة ثلاثة أعوام، إصابات بالغة، ونقلتا إلى المستشفى.

وقع الحادث في ضاحية سكنية راقية في العاصمة الإيطالية روما يوم أمس الأربعاء.

ووفقا لتقارير إعلامية، استأجر عدد من الشباب السيارة الرياضية، من أجل تسجيل لقطات مصورة للمشاركة في منافسة عبر موقع "يوتيوب".

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إلى إجراء تحقيق مع السائق بشأن إمكانية توجيه تهمة التسبب في القتل عبر القيادة الخطيرة.

وذكرت التقارير الإعلامية أن السيارة الرياضية كانت تسير بشكل متهور وبسرعة شديدة للغاية. وصادرت الشرطة الهواتف المحمولة لركابها.

وقدم روبرتو جوالتيري عمدة مدينة روما، تعازيه لأسرة الطفل القتيل. وعبر ساسة في إيطاليا عن غضبهم تجاه مستخدمي "يوتيوب"، الذين يشاركون في منافسات تتسم بالخطورة، ودعوا إلى عقوبات صارمة.