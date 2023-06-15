وفاة الممثلة البريطانية جليندا جاكسون عن 87 عاماً

توفيت الممثلة البريطانية جليندا جاكسون، التي فازت بجائزتي أوسكار قبل أن تكرس نفسها للعمل السياسي في حزب العمال، عن 87 عاما، وفق ما أعلن وكيل أعمالها الخميس.

وقال ليونيل لارنر: "توفيت جليندا جاكسون، الممثلة والسياسية الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين، بسلام في منزلها في بلاكهيث بلندن، بعد معاناة قصيرة مع المرض، محاطة بأسرتها".

وأضاف "لقد انتهت أخيراً من تصوير "ذي غرايت إسكايبر" مع مايكل كين".

وفازت جاكسون التي كانت من الممثلات المفضلات للمخرج كن راسل، بأول أوسكار لها في عام 1970. وفي عام 1973، فازت بثاني أوسكار لها.