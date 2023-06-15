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«الاتحاد أرينا» تستضيف «بيل بر»

«الاتحاد أرينا» تستضيف «بيل بر»
15 يونيو 2023 13:35

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف جزيرة ياس، الفنان الأميركي «بيل بر» الشهير بعروضه الكوميدية الحصرية على «نتفليكس» وأدواره التمثيلية المتنوعة، لتقديم عرض مباشر على مسرح «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، الأول من سبتمبر المقبل.
يتميز «بيل بر» بموهبته الاستثنائية التي جعلته أحد أبرز الشخصيات الملهمة لأبناء الجيل الحالي، ويحظى بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، بفضل شخصيته التي تجمع بين سرعة البديهة وحس الكوميديا والأسلوب الفريد في سرد القصص، كما استطاع أن يبرز إبداعاته في أدواره التلفزيونية والسينمائية وعروضه الحيّة الناجحة.
وقد عزز بيل مكانته الرائدة في المجال الفني من خلال تقديم أول عرض أداء في ملعب «فانواي بارك» الشهير، كما حاز إشادات واسعة من معجبيه عام 2022 مع عرضه الحصري على منصة «نتفليكس» بعنوان «بيل بر: لايف آت ريد روكس»، وأظهر موهبته في تقديم البرامج من خلال برنامج «بيل بر بريزينتس: فريندز هو كيل»، وترشح «بيل» للحصول على جائزة جرامي بعد طرح ألبوم المقاطع الكوميدية المميز بعنوان «بيل بر: بيبر تايجر»، كما ترشح للحصول على جائزة إيمي في فئة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي قصير أو مسلسل درامي، عن «بيل بر بريزينتس: إيمورال كومباس».
وحصد «بيل» إعجاب الجمهور بعد مشاركته في الأداء الصوتي لسلسلة الرسوم المتحركة الجديدة بعنوان «إف إز فور فاميلي»، إلى جانب مشاركته في فيلم الرسوم المتحركة «ليو» المقرر أن ينطلق عرضة الأول 22 نوفمبر المقبل.
وأظهر «بيل» إمكاناته التمثيلية المتنوعة من خلال أدواره في أفلام «ذا فرونت رانر» و«داديز هوم» و«بلاك أور وايت»، كما حقق شهرة واسعة بفضل شخصية «كوبي» التي قدمها في مسلسل «بريكينج باد».

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