«من الفكرة إلى الصورة» تدعم صناعة السينما في جزر القمر

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار برنامج السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، على المستويين الإقليمي والعربي، والذي يشمل تقديم مبادرات ثقافية تدريبية لرفع قدرات الشباب في الدول العربية، تم تنظيم برنامج ثقافي فني متكامل في جمهورية القمر المتحدة، بالتعاون مع «الألكسو» ووزارة الثقافة القمرية، لدعم مجموعة من الشباب القمريين من هواة صناعة السينما.

حضر الافتتاح يزيد بن علي رئيس ديوان وزير الثقافة القمري، والأمينة العامة لوزارة الشباب زهرية سيد أحمد، نور الدين باشا مستشار المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو، يوسف أحمد، أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بـ «الألكسو»، عائشة إبراهيم نغازي، رئيس قسم دعم الشباب والمرأة في إنشاء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الثقافة والشباب، وهيفاء بسيسو المؤثرة وصانعة المحتوى.

نجح البرنامج بتحقيق أهدافه في نشر البهجة والإيجابية لدى الشباب القمريين من خلال الحوار الثقافي الفني، والتعريف بثقافة دولة الإمارات، وعرض باقة من الأفلام الإماراتية والعربية، وتقديم ورشة تدريبية حول الصناعة السينمائية. ومن أهم مخرجات الورشة إنتاج 4 أفلام، مدة الفيلم دقيقة واحدة، لهواة صناع السينما في جمهورية القمر، هي: «الابتزاز»، «اوماني»، «البنت المهجورة» و«عقد زواج».

انطلقت الفعاليات في العاصمة القمرية موروني بأعمال الورشة التدريبية من «الفكرة إلى الصورة»، من تقديم المخرج وخبير «اليونسكو» عبد الرحمن لاهي، بمشاركة 50 مبدعاً من الشباب القمريين من هواة السينما والمخرجين وأصحاب المواهب المتعددة، الذين تعرفوا على مبادئ «الفن السابع» ومراحل الصناعة السينمائية، من الفكرة إلى التخطيط والإنتاج والتوزيع، كما تلقوا ملخصاً عن أهم محطات تاريخ السينما، والعناصر المكونة للفن السينمائي، ومبادئ كتابة السيناريو والتقطيع الفني وقيم ودلالات الزوايا، وعناصر الفريق الفني والتقني للفيلم، ومراحل إنتاج الفيلم من التحضير مروراً بالتصوير، والمونتاج وحتى المكساج.

ويشمل البرنامج: دعم قدرات الفنانين الشباب في جمهورية القمر المتحدة، عروضاً للسينما العربية تقام للمرة الأولى، وأنشطة للتعريف بالمنظمة وبرامجها وأهدافها.

وقال محمد ولد أعمر، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: نلتقي اليوم للمرة الثالثة لإطلاق جملة من الأنشطة الثقافية والإعلامية على المستوى الإقليمي العربي ضمن برنامج سفيرة «الألكسو» فوق العادة للثقافة العربية، الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، لنجدد فيها الشكر والامتنان لسفيرة الثقافة على تحمل هذه المسؤولية، وهو تشريف يؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات، ويبرز مكانتها وإشعاعها وجهود قياداتها الرشيدة في تعزيز العمل الثقافي العربي المشترك وخدمة قضايا السلم والتنمية المستدامة وطنياً وعربياً ودولياً.

وأضاف: تدخل الفعاليات التي نطلقها بجمهورية القمر المتحدة في إطار أنشطة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان على المستويين الإقليمي العربي، وتهدف إلى التعريف بالمنظمة وأنشطتها داخل هذا البلد بوصفه عضواً كاملاً بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وقال يزيد بن علي، رئيس ديوان وزير الثقافة القمري: أتوجه بالشكر إلى الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة الثقافة العربية لدى منظمة الألكسو على اهتمامها بنشر الوعي والتقارب الفكري والثقافي بين الشعوب العربية، واهتمامها بالثقافة بما أنها جسر للتنمية المستدامة. وجاء التفاعل الإيجابي من الشباب المشاركين في الورشة، ليؤكد اهتمامهم بتطوير السينما في بلدهم وطموحهم.

وأضاف: تلعب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دوراً مهماً في تعزيز قدرات الشباب في مجال السينما ومختلف المجالات الثقافية والعلمية والتربوية، ما يلبي أحد الأهداف التي حددتها وزارة الثقافة القمرية.

وقالت وحيدة حساني مديرة الثقافة بوزارة الشباب والعمل والرياضة والفنون والثقافة في جمهورية القمر المتحدة: أتقدم بالشكر الجزيل إلى الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان على هذه المبادرة الجديرة بالثناء والتي تهدف للترويج للسينما العربية في جزرنا.

وقال المخرج عبدالرحمن لاهي: كثيرة هي المبادرات الداعمة للمجال الثقافي والفني في البلدان العربية، لكنها تتفاوت كثيراً في عمقها وقوة وصولها لمن يستحقها، وما يلفتني في المبادرة أسلوب التحضير وسلاسة التنفيذ والمتابعة وعروض البهجة من الأفلام المتنوعة وما يرافقها من أنشطة.