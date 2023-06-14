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«ميتا» توظف الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور

«ميتا» توظف الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور
15 يونيو 2023 01:01

نيويورك (رويترز) 

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قالت «ميتا بلاتفورمز»، مالكة «فيسبوك»، إنها ستوفر للباحثين نموذج ذكاء اصطناعي جديداً «شبيهاً بالبشر» يمكنه تحليل واستكمال الصور بدرجة دقة أعلى من النماذج الحالية. وأضافت الشركة أن النموذج الجديد (آي-جيه.إي.بي.إيه) يستخدم المعرفة السابقة عن العالم ليكمل الأجزاء المفقودة من الصور بدلاً من الاكتفاء بالبحث في المكونات القريبة مثل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى. وأشارت إلى أن هذا النهج يتضمن نوعاً من التفكير الشبيه بتفكير البشر، يدعمه كبير علماء الذكاء الاصطناعي يان لوكان، ويساعد التكنولوجيا على تجنب الأخطاء الشائعة في الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل أن تظهر يد الإنسان بأصابع زائدة.

شركة ميتا
ميتا
الذكاء الاصطناعي
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