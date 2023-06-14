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نور.. طبيبة «بيت الروبي»

نور
15 يونيو 2023 01:01

علي عبدالرحمن (القاهرة) 

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انتهت الممثلة اللبنانية نور، من تصوير فيلم «بيت الروبي»، المنتظر عرضه خلال الموسم الصيفي، وقالت إنها تجسد في العمل شخصية طبيبة بمستشفى خاص، ومن أجل تحقيق حلم الأمومة تقوم بخطف طفل من المستشفى الذي تعمل به.
يناقش العمل مدى خطورة توغل المنصات الرقمية في الحياة العامة وتأثيرها الإيجابي والسلبي من خلال زوجها المدون الإلكتروني، تأليف الثنائي محمد الدباح وريم قماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وتارا عماد.
وأضافت أن الفيلم يتناول العديد من المشكلات المجتمعية التي تتعرض لها الأسر وطرق معالجتها بشكل أمثل، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح وخصوصاً مع القرارات التي اتخذناها بالماضي وأصحبت غير مناسبة في الوقت الحالي.
وتنتظر نور بدء تصوير دورها في فيلم «السرداب»، الذي يتناول وقائع حقيقية في القرن العشرين في إطار تشويقي بين الفانتازيا والكوميديا، إخراج العراقي مصطفى العايدي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، ومريم صبري عبد المنعم.
وعن مصير مسلسلها «ألف ليلة وليلة»، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، أوضحت أن العمل لم يتوقف بشكل نهائي، ولكن قررت شركة الإنتاج التأجيل للعام المقبل لخروج العمل بالشكل المناسب، ويتناول قصة أسطورية بشكل معاصر، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج حسام علي.

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