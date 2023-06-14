6 فوائد للقهوة بالفيتامينات

ترجمة: عزة يوسف

أوضح خبراء التغذية أن إضافة الفيتامينات ومضادات الأكسدة للقهوة تضاعف فوائدها، وهذا ما أكده موقع «Health Line» الأميركي، الذي حدد بعضها، ومنها:

القرفة لصحة القلب

عندما تضيف القليل من القرفة على كوب قهوتك الصباحية، تكون قد تناولت بعض مضادات الأكسدة التي توفر حماية للقلب والدماغ، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الزنجبيل للعضلات

يعرف الزنجبيل منذ قرون بأنه علاج للغثيان ويحتوي على مضادات للأكسدة والالتهاب، ويعرف بقدرته على تقليل الكوليسترول وتقليل آلام العضلات ويساعد في الهضم.

المشروم للمناعة

تتوفر قهوة الفطر في العديد من الأسواق الآن، الأمر الذي قد يكون غريباً وغير معتاد، إلا أن الفطر يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومعززة للمناعة، كما توضح الدراسات قدرته على منع أمراض الكبد.

الكركم يحسن الهضم

يحتوي الكركم على مركب الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب والتي تساعد في إزالة السموم من الكبد وتساعد في عملية الهضم، وينصح العلماء بإضافة رشة خفيفة من الفلفل الأسود مع الكركم للمساعدة في امتصاص المواد الفعالة بشكل أفضل.

الماكا للهرمونات

يحتوي مسحوق الماكا، المصنوع من جذور نبات الماكا، على أكثر من 20 حمضاً أمينياً من بينها ثمانية أساسية، كما أنه غني بالبروتين وفيتامين سي، ويُعرف بتأثيره في موازنة الهرمونات.

الكاكاو مضاد للاكتئاب

الكاكاو الخام أحد أقوى مضادات الأكسدة وأعلى مصدر نباتي للحديد، ويخفض ضغط الدم ويقلل من الكوليسترول الضار ويحسن المزاج، لما له من صفات مضادة للاكتئاب.