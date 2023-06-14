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وفاة رسام سبايدر مان عن 93 عاماً

وفاة رسام سبايدر مان عن 93 عاماً
14 يونيو 2023 21:26

توفي الرسام في منشورات "مارفل" للشرائط المصوّرة جون روميتا سينيور عن 93 عاماً، على ما أعلن نجله الثلاثاء، بعد مسيرة اشتهر خلالها بعمله على "ذي أميزينغ سبايدر-مان".

وكتب ابنه جون روميتا جونيور، وهو أيضاً رسّام شرائط مصورة، عبر حسابه على إنستغرام "توفي والدي جون روميتا بسلام أثناء نومه".

ووصفه بأنه "أسطورة في عالم الفن وسيشرفني أن أسير على خطاه.. لقد كان أعظم إنسان عرفته".
وعمل روميتا سينيور المولود في بروكلين عام 1930 مع ستان لي (1922-2018) الذي شارك في ابتكار عدد من أبطال "مارفل" الخارقين ومنهم سبايدر-مان.

واشتهر الأبطال الخارقون اعتباراً من عام 1938 مع ولادة "سوبرمان" في العدد الأول من "أكشن كوميكس"، وانضم إليه "باتمان" في السنة التالية.

المصدر: آ ف ب
رسام
سبايدر مان
الأبطال الخارقين
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