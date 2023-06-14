«دولي الدار البيضاء للفيلم العربي».. يكرّم هالة والصاوي

محمد نجيم (الرباط)

أعلنت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الذي تنطلق دورته الرابعة يوم 16 يونيو الجاري، أنه سيكرّم بعض رموز السينما المغربية والعربية التي لها بصمة مميزة بحضورها وإبداعاتها بالمشهد السينمائي، ومن المنتظر أن يكرّم المهرجان النجمة المصرية هالة صدقي، التي برغ نجمها في أعمال سينمائية وتلفزيونية عدة من بينها، فيلم «عفوا هذا حقي»، «شروع في قتل»، «جوز ماما»، «لا تسألني عن الغرباء»، «دماء بعد منتصف الليل»، «جعفر العمدة»، «لا تسألني من أنا»، و«الطوفان» وأعمال أخرى.

كما سيكرّم المهرجان الفنان والممثل المصري خالد الصاوي، المعروف بأدواره الرائدة في عدد من الأفلام السينمائية من أبرزها «عمارة يعقوبيان»، «الفاجومي»،«أدرينالين»، «الفرح»، «قانون المراغي»، «خاتم سليمان»، و«الفيل الأزرق»، وغيرها.

كما يكرّم المهرجان الممثلة المغربية فاطمة هراندي، والمخرج والمنتج التونسي رضا الباهي، الذي أُختير من طرف المهرجان لرئاسة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، كما سيكرّم المهرجان المخرج المغربي هشام العسري مخرج أفلام سينمائية عدة، ومن بينها «جوع كلبك»، و«البحر من ورائكم»، و«نهار زوين»، و«ضربة في الرأس»، و«الجاهلية»، و«فوق السحاب».