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استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم في سريلانكا!

صورة أصدرها الجيش السريلانكي تظهر حصوة كلية تمت إزالتها من مريض وزنها 801 جرام
14 يونيو 2023 17:18

نجح أطباء عسكريون سريلانكيون في إزالة أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم من جسم جندي متقاعد، على ما أعلن الجيش السريلانكي الأربعاء.

وأوضح الجيش أن ضابط الصف السابق البالغ 62 عاماً خضع لعملية إزالة حصوة كلوية تزن 801 غرام أي أكثر من خمسة أضعاف وزن كلية متوسطة الحجم لذكر.

وبلغ طول الحصوة 13,37 سنتيمتراً، في حين أن متوسط طول الكلية لا يتعدى 10 إلى 12 سنتيمتراً.

وأعلن الجيش في بيان "استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم جراحياً في الأول من يونيو في مستشفى كولومبو العسكري".

وجاء إعلان السلطات بعد اعتراف موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بهذا الرقم القياسي.

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وسجّل الرقم القياسي السابق لحصوة كلوية والبالغ 620 غراماً في باكستان عام 2008، وفقاً لموسوعة "جينيس".

وقال الجراح العسكري ك. سوذارشان "الأهم بالنسبة لنا هو أن تعمل الكلية بشكل طبيعي رغم هذه الحصوة".

وأوضح الجندي المتقاعد لقناة تلفزيونية محلية أنه كان يعاني آلاماً في البطن منذ عام 2020 وأن الأدوية التي وصفت لم يكن لها أي تأثير.

وتتكون حصوات الكلى من الأملاح المعدنية التي تتراكم في الكِلية، وهي عضو يتولى تنظيف الدم.

المصدر: آ ف ب
سيرلانكا
عملية جراحية
أمراض الكلى
حصوات الكلى
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