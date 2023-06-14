الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

جزيرة السعديات.. وجهتكم في العيد

جزيرة السعديات.. وجهتكم في العيد
14 يونيو 2023 16:50

أبوظبي (الاتحاد) 

توفر جزيرة السعديات محيطاً طبيعياً آسراً وشواطئ رملية بيضاء نقية، وتضم العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة وخيارات الطعام العالمية، والشواطئ الخلابة والطبيعة الساحرة التي تمنح الضيوف راحة البال وصفاء الذهن ونقاء الروح. وتْعتبر الجزيرة الوجهة الأمثل للعائلات والأصدقاء لقضاء عطلة محلية استثنائية خلال عيد الأضحى. 

أخبار ذات صلة
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف

وتوفر جزيرة نوراي تجارب استثنائية أيام السبت، حيث يحصل الصغار على نصيبهم من الأنشطة والمغامرات في «أكوا بارك» و«نادي الأطفال». 

ويمكن للضيوف زيارة نادي شاطئ السعديات للجولف المطل على مياه الخليج العربي المتلألئة للاستمتاع بأمسية فريدة على سعة المسطحات الخضراء، وكذلك الاستمتاع بـ «برنش العيد» وسط حفل مميز بجانب حوض السباحة على أنغام الدي جيه.

جزيرة السعديات
العيد
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©