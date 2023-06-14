جزيرة السعديات.. وجهتكم في العيد

أبوظبي (الاتحاد)

توفر جزيرة السعديات محيطاً طبيعياً آسراً وشواطئ رملية بيضاء نقية، وتضم العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة وخيارات الطعام العالمية، والشواطئ الخلابة والطبيعة الساحرة التي تمنح الضيوف راحة البال وصفاء الذهن ونقاء الروح. وتْعتبر الجزيرة الوجهة الأمثل للعائلات والأصدقاء لقضاء عطلة محلية استثنائية خلال عيد الأضحى.

وتوفر جزيرة نوراي تجارب استثنائية أيام السبت، حيث يحصل الصغار على نصيبهم من الأنشطة والمغامرات في «أكوا بارك» و«نادي الأطفال».

ويمكن للضيوف زيارة نادي شاطئ السعديات للجولف المطل على مياه الخليج العربي المتلألئة للاستمتاع بأمسية فريدة على سعة المسطحات الخضراء، وكذلك الاستمتاع بـ «برنش العيد» وسط حفل مميز بجانب حوض السباحة على أنغام الدي جيه.