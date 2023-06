وفاة الكاتب الأميركي الكبير كورماك مكارثي

غيّب الموت الكاتب الأميركي الكبير كورماك مكارثي (89 عاماً) الذي عرف النجاح متأخراً بفضل رواياته الشهيرة ومنها All The Pretty Horses ("كل الخيول الجميلة") و The Road ("الطريق")، على ما أعلنت الدار الناشرة لمؤلفاته.

وأفادت دار النشر العملاقة "بنغوين راندوم هاوس" في بيان بأن مكارثي توفي لأسباب طبيعية في منزله في مدينة سانتا في بولاية نيو مكسيكو.

واضافت ان "نجله جون مكارثي أكد وفاته".

وكان تشارلز مكارثي المولود في 20 وليو 1933 في بروفيدنس بولاية رود آيلاند (شمال شرق الولايات المتحدة) "أحد أكثر الكتاب شهرة وتأثيراً في العالم"، على ما وصفته الدار.

وفاز الكاتب بعدد من الجوائز المرموقة في الولايات المتحدة، منها جائزة بوليتزر عام 2006 عن كتابه "الطريق" الذي يروي رحلة أب وابنه في بلد دمرته كارثة مجهولة السبب.

إلا أن الراحل لم يفز بجائزة نوبل للآداب.

ونقل البيان عن المدير العام لدار "بنغوين راندوم هاوس" نيهار مالافيا قوله إن "كورماك مكارثي غيّر مسار الأدب".

ومع أن الروائي لم يعرف النجاح إلا في مرحلة متأخرة من حياته، "تعلّق ملايين القراء في مختلف أنحاء العالم بشخصيات رواياته، وموضوعاته الأسطورية، والمشاعر الصادقة التي وضعها في كل صفحة في روايات رائعة ستبقى إلى الأبد، لأجيال مقبلة"، بحسب الدار.