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العثور على هيكل أحفوري لـ "أغرب سحلية" على الأرض

العثور على هيكل أحفوري لـ "أغرب سحلية" على الأرض
14 يونيو 2023 13:34

عثر باحثون في جامعة أسترالية على هيكل أحفوري لسحلية وصفوها بأنها "أكبر وأغرب" سحلية عاشت على الإطلاق.

وكانت السحلية "تيليكا فرانجينز" كبيرة بحجم ذراع ومغطاة بدرع سميك، حسبما قال باحثون في جامعة فليندرز في بيان اليوم الأربعاء.

وقال الباحثون إن السحلية عاشت خلال العصر الجليدي، إلى جانب الحيوانات الضخمة الشهيرة مثل الأسود الجرابية والكنغر قصير الوجه.

وكانت "فرانجينز" أكبر ألف مرة من سحلية الحدائق الأسترالية الشائعة ، والتي تزن حوالي 2 جرام ، حسبما قالت الباحثة كايلا ثورن.

وأضافت: "إنها تكشف أن حتى المخلوقات الصغيرة كانت كبيرة الحجم خلال العصر الجليدي". وأضافت ثورن أن فرانجينز كان لديها أيضا "مظهر جانبي مكتنز ومسنن فريد من نوعه".

المصدر: وكالات
هيكل عظمي
أحافير
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