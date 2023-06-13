الانقلاب الشمسي الصيفي 21 يونيو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن موعد الانقلاب الشمسي الصيفي 2023 سيكون يوم 21 يونيو الجاري الساعة 18:58 بتوقيت الإمارات، إيذاناً ببداية فصل الصيف فلكياً، ولمدة 3 أشهر.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن النهار خلال فصل الصيف هو الأطول في العام، ويتجاوز أقصى طول له في الإمارات 13 ساعة و45 دقيقة، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 24 يونيو الجاري، فيما تراوح درجات الحرارة معدلاتها في حدود 43 درجة مئوية نهاراً و28 درجة مئوية ليلاً خلال النصف الأول من الصيف الذي يمتد حتى 10 أغسطس المقبل.