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7 طرق للتعامل مع «النرجسي»

7 طرق للتعامل مع «النرجسي»
14 يونيو 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

يبدو أغلب الأشخاص النرجسيين ساحرين ومحبوبين؛ لذلك من المهم معرفة سماتهم لتتعرف عليها عند مقابلة أحدهم، حيث أوضح موقع «Health Line» الأميركي بعض الطرق الفعالة للتعامل مع تلك الشخصيات، ومنها:
حدود للتعامل
تقديرك لذاتك يجعل من السهل التعامل مع السلوكيات الضارة المحتملة التي يسلكها الشخص النرجسي معك، ويساعد في الدفاع عن النفس وحمايتها بوضع حدود واضحة في التعامل معه.
الضيق
إذا أزعجك تصرف من شخص ذي سمة نرجسية، حاول التعبير عن انزعاجك إما بإظهار الضيق أو برفض تصرفه بطريقة هادئة ومهذبة.
الجدية
بدلاً من إضاعة وقتك في محاولة تغيير الشخص النرجسي، حاول توضيح ما لا تقبله من السلوكيات وتوصيل ذلك بشكل جدي له، ليأخذها على محمل الجد.
الهدوء
يمكن لممارسات مثل الرياضة أو التنفس العميق و«اليوغا» والتأمل أن تبقيك هادئاً وتجنبك الانفعال عند التعامل مع مرضى اضطراب الشخصية النرجسية.
الأصدقاء
إذا كنت لا تستطيع تجنب التعامل مع الشخص النرجسي، فحاول بناء علاقات اجتماعية وشبكة دعم صحية من الأصدقاء والمحيطين بك، كي تتجنب الاستنزاف العاطفي؛ لأن الدخول في علاقة مع شخص نرجسي قد تؤثر على صحتك النفسية، وتجعلك تعاني التوتر أو الاكتئاب أو أي عرض جسدي غير مفهوم، ويمكنك استشارة الطبيب وطلب المساعدة.
الوضوح
يميل الشخص النرجسي إلى إعطاء الوعود، لذا عليك أن تكون واضحاً بشأن ما تريد، مع توضيح أنك لن تقوم بتنفيذ رغباته ما لم ينفذ رغباتك.
التقييم
قد يصاحب اضطراب الشخصية النرجسية مشاكل عقلية ونفسية أخرى؛ لذلك من المهم نصحه بالخضوع للتقييم من جانب أخصائي الصحة العقلية.

الشخصية النرجسية
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