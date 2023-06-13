أفلام إماراتية في «دولي الدار البيضاء للفيلم العربي»

محمد نجيم (الرباط)

تشارك السينما الإماراتية في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الذي ينظم دورته الرابعة من 16 إلى 23 يونيو الجاري، بمشاركة عدد من الدول العربية، وتتمثل مشاركة الإمارات بالمهرجان، في الفيلم القصير «ما وراء سلمى» من إخراج مريم السركال وماريا سيد، وفيلم «الشقة» لمخرجه محمد بدر، والذي يُعرض ضمن أفلام بانوراما عربية.

يشهد المهرجان مشاركة دول عربية عدة، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، ومنها «مدينة الملاهي» (سوريا) إخراج نور خير الأنام، «عيد ميلاد سارة» إخراج ياسر شفيعي (مصر)، «النازح الأخير» إخراج مهند حسن السوداني (العراق، قطر)، «لمبحر» إخراج يوسف منصور (الجزائر)، «صاحبتي» إخراج كوثر يونس (مصر)، «عبد» إخراج عبد السلام الحاج (الأردن)، «عزاء الذاكرة» إخراج شادي هزيمة (لبنان)، «كنا نعلم عن جمال تلك الجزر» إخراج يونس بن سليمان (تونس، فرنسا)، «على قبر أبي» إخراج جواهين زنتار (المغرب، فرنسا)، «أزرق» إخراج عمار زبنل (البحرين)، «طنين» إخراج محمد فاوي «(السودان)، » عبر الأزقة» إخراج يوسف الصباحي (اليمن)، «شريط فيديو تبدل» إخراج مها الساعاتي (المملكة العربية السعودية)، «صرخات صامتة» إخراج ضحى مستقيم (المغرب)، «هي في برلين» إخراج سندس شبايك (مصر ألمانيا)، «حمزة: أطارد شبحاً يطاردني» إخراج ورد كيال (فلسطين)، «لحظة بين سكوت وفوضى» إخراج: عمر صعيبي (لبنان)، «السينما ولا شيء سواها» إخراج سعد العشة (ليبيا)، «يد أمي» إخراج كاردينا هيمن (العراق)، و«حين يزهر الأحمر» إخراج تالة الحربي (المملكة العربية السعودية).

فيما تشهد مسابقة «البانوراما المغربية» مشاركة أفلام «نساء الجناح ج» إخراج محمد نظيف، «الأوراق الميتة» إخراج يونس الركاب، «أنديكو» إخراج سلمى بركاش، «مدرسة الأمل» إخراج محمد العبودي، «ضربة في الرأس» إخراج هشام العسري، «اللكمة» إخراج محمد أمين مونة، و«طفح الكيل» إخراج محمد بصري.