انطلاق المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

ساسي جبيل (تونس)

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس أمس، وتتواصل إلى الخامس عشر من يونيو الجاري، تحت شعار «الثقافة تجمعنا».

وأكد عبدالرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، أن المهرجان يسهم في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي، ويرفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، إلى جانب رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها من أجل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.

وتشهد هذه الفعالية مشاركة ممثلين عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، وممثلين عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء، والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثلين عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.

خلال افتتاح التظاهرة العربية بمسرح الأوبرا بتونس، تم تقديم عرض «عطور عربية»، بمشاركة الموسيقار التونسي محمد علي كمون مع عدد من الأصوات والفرق العربية، من بينهم الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة، وفرقة أبناء الجبل الليبية وفرق تراثية تونسية.

ويشهد المهرجان تنظيم «معرض الأسبوع» للإذاعة والتلفزيون، بمشاركة الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة، والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنّعة للتجهيزات التقنية والمدمجة، وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي البصري، ومزوّدي الخدمات.

كما يحتوي المهرجان على «سوق البرامج»، الذي تُعرض فيه نتاجات مؤسسات الإذاعة والتلفزيون العمومية والخاصة وشركات الإنتاج، وهو ما يسمح بالتعريف بالأعمال الفنية وترويجها، وتيسير انسيابها داخل المنطقة العربية وخارجها، كما يسهم في تحقيق قدر من التنوّع في مصادر المادّة البرامجية المتداولة على شاشات القنوات التلفزيونية وأثير المحطات الإذاعية.

يذكر أن الفنان المصري تامر حسني سوف يحيي حفل الختام بمسرح قرطاج الأثري.