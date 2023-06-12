«كورال العرب» في المجمع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

تعزيزاً لمكانة أبوظبي كعاصمة للموسيقى الراقية، يحيي «بيت العود» حفل «كورال العرب» بقيادة د. أحمد عبد الستار في المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في الثامنة من مساء السبت المقبل، وتستهدف الفعالية عشاق الموسيقى الكلاسيكية والمقامات الأصيلة لإتاحة الفرصة للاستمتاع بالفن الهادف وسط أجواء طربية.. ويشارك في الحفل باقة من المغنين والموسيقيين من مختلف الجنسيات، يقدمون عروضاً استثنائية مليئة بالطاقة والإلهام. ويواصل «بيت العود» تقديم برامجه الفنية، وكان آخرها أمسية غنائية لـ«كورال العرب» في «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم» كمبادرة إنسانية لدمج المواهب.