جزيرة ياس تستعيد ذكريات «الحمدلله وشفناكم»

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت جزيرة ياس مرة أخرى، في كسب قلوب محبيها بحملة صيفية ترويجية جديدة مستوحاة من الأغنية الخليجية الشعبية «الحمدلله وشفناكم» لفرقة ميامي الكويتية الشهيرة، والتي تضم مجموعة من الشباب والشابات الذين يؤدون رقصاتهم المميزة في مختلف المرافق الترفيهية العالمية على جزيرة ياس، لتمنح الضيوف المزيد من مشاعر البهجة والمرح طوال موسم الصيف.

ذكريات الماضي

يأتي التعاون الجديد بين فرقة ميامي وجزيرة ياس أبوظبي بعد النجاح الكبير الذي شهدته الحملة الترويجية التي نظمتها السنة الماضية، والمستوحاة من أغنية «ياس ياس بيبي» الشهيرة من فترة التسعينيات، فيما تأتي أغنية «الحمدلله وشفناكم» بحلتها الجديدة لتعيد ذكريات الماضي، وتنعش ذاكرة جمهور الخليج العربي بأغاني الزمن الجميل التي اعتادت عليها مسامع الجمهور، جيلاً بعد جيل، في مختلف أنحاء العالم العربي.

وجهة رائدة

وبهذه المناسبة، قال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لدى ميرال دستينيشنز: «يُسعدنا التعاون مع فرقة ميامي لإعادة ابتكار هذه الأغنية الشعبية التي عرفها وأحبها الجمهور وعاش على أنغامها منذ الصغر، وتعتبر جزيرة ياس من الوجهات السياحية الرائدة في أبوظبي، ونتطلع دائماً لتوفير كل ما يناسب ويلائم ضيوفنا القادمين من دول الخليج والعالم العربي، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالتجارب الجديدة والمتميزة التي تلبي توقعاتهم، كما نتطلع مع حلول عطلة الصيف، للترحيب بالضيوف والعائلات للاستمتاع بالباقة الواسعة من العروض والأنشطة والتجارب الترفيهية المميزة التي تزخر بها جزيرة ياس في مكان واحد».

مرح وترفيه

تستقبل جزيرة ياس ضيوفها بمجموعة واسعة من التجارب العائلية الغنية التي تتيح لهم قضاء أوقات ترفيهية عامرة بالمرح والترفيه، كما توفر باقة العروض الصيفية «الدخول المجاني للأطفال» في جزيرة ياس للعائلات وأطفالهم مجموعة واسعة من تجارب المرح والترفيه التي أعدت خصيصاً لتناسب اهتماماتهم، وتتيح هذه الباقة الصيفية للصغار خيارات مجانية للإقامة واللعب وتناول الطعام طوال موسم الصيف.

حُلة جديدة

ويتمكن عشاق فرقة ميامي الخليجية الشهيرة من مشاهدة الأغنية المصورة بأنغامها وحلتها الجديدة، والتي تتألق بمشاهد متميزة للمرافق الترفيهية المختلفة التي تحتضنها جزيرة ياس، مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، التي تم افتتاحها حديثاً.