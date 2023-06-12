كيف نحافظ على صحة الذاكرة؟

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عدد من خبراء الصحة أن هناك سلوكيات بسيطة يمكن أن تساعدنا في الوقاية من فقدان الذاكرة والخرف المبكر، خاصة ألزهايمر، أهمها الحفاظ على الصحة البدنية، والحصول على قدر كاف من النوم، والحفاظ على العلاقات والتفاعلات الاجتماعية، وتقليل التوتر وضبط مستويات ضغط الدم والسكر.

ويوصي الخبراء بالمشاركة في أنشطة محفزة للإدراك والوظائف العقلية المعرفية، حيث وجدت الأبحاث أن الأنشطة المحفزة للعقل مثل القراءة أو ممارسة الألعاب أو تعلم مهارات جديدة، يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

ونقل موقع «Medical News Today» الأميركي عن الخبراء، ضرورة البقاء في حالة نشاط والاعتناء بصحتك والانهماك في الكثير من الأنشطة الاجتماعية والتحفيزية، فالعقل مثل أي جزء في الجسم يعمل بشكل أفضل إذا تم تشغيله دون استنزاف لطاقته.