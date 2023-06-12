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شذى حسون تطرح «حلم عمري»

شذى حسون
13 يونيو 2023 01:03

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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طرحت المطربة العراقية شذى حسون ألبومها الغنائي «حلم عمري»، الذي عادت به بعد غياب 9 سنوات منذ آخر ألبوماتها «ولهانة»، ويضم الألبوم 6 أغان، منها 3 باللهجة المصرية، والباقي بالخليجية والعراقية والمغربية.
قالت حسون: إن أغنية «حلم عمري»، عنوان الألبوم باللهجة المصرية، كلمات حسام سعيد، وألحان محمد زعفراني، وتوزيع تيام طارق، وتحمل النمط الموسيقي العصري، وتدور قصتها حول فتاة تحاول تحقيق حلم عمرها في الارتباط بشريك حياتها، ومن المقرر طرح أغاني الألبوم تباعاً بواقع أغنية كل أسبوعين.
وأضافت أنها ليست المرة الأولى التي تشدو بها باللهجة المصرية، وسبق وأن تعاونت مع المصري محمد قماح في ديو غنائي بعنوان «كلمه حلوة»، من ألحانه وتوزيعه، وأشعار رمضان أبو زيد، منذ عامين، لكنها لم تحقق الصدى المطلوب لظروف إنتاجية وتسويقية.
وتواصل شذى التحضير لمهرجان «عراق أورد»، والمزمع انطلاق فعالياته نوفمبر المقبل، ويهدف إلى مد جذور التواصل بين الفن العراقي والعربي من خلال كوكبة من الرواد، والذي يأتي تأكيداً على تغيّر النظرة النمطية عن الوضع الأمني بالعراق، الذي أصبح أكثر أماناً واستقراراً.

شذى حسون
العراق
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