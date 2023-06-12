علي يوسف السعد يكتب: السفر خلف بياض الثلج

عندما يخطط الناس للسفر إلى وجهة معينة، يبحثون عن أفضل الأوقات لزيارتها والاستمتاع بجولة سياحية فيها، وفي الغالب يختارون الأوقات التي يكون فيها الجو لطيفاً، ويتعمدون السفر إلى مناطق دافئة نسبياً، ربما لأننا في بلادنا العربية لم نعتد على البرد الشديد والجبال المكسوة بالبياض، والتي تبدو للناظرين وكأنها عروسٌ اختارت وقتاً غير مناسبٍ لحفلة الزفاف، ولكن هل جرّبت يوماً أن تسبح عكس التيار وتفعل عكس ما يفعله معظم الأشخاص؟ كأن تسافر خلف بياض الثلوج باحثاً عن أبرد بقعة على وجه الأرض لتثبت لنفسك ولمن سخروا من وجهة سفرك بأنّنا جميعاً متشابهون، وأنّ كل ما ينقصنا هو القليل من الشجاعة فقط لخوض المغامرة؟.

للبعض منكم سيبدو ما أقوله بعيداً كل البعد عن المنطق، وربما يأتي أحد الأشخاص الذين يحبون السُبات في فصل الشتاء ويفضّلون التقوقع في بيوتهم حيث الدفء والعافية، ليسأل عما يمكن أن يجنيه من وراء رحلة كهذه، وما سأقوله لك ربما سيُغريك لتحزم حقائبك وتتوجه لإحدى الدول التي تشهد الشتاء العاصف في هذا الوقت من السنة.

للسفر في فصل الشتاء فوائد عديدة، فهو فرصة لتجربة العديد من المغامرات الجديدة التي لم تجربها في حياتك، كالتزلج على الثلوج والجليد وركوب الزلاجات والعديد من الأنشطة الشتوية الأخرى، دَع عنك خوفك، وأعطِ الهواء البارد المنعش فرصة ليدغدغ خلايا وجهك، ويعطيك شعوراً بأنك قد وُلدتَ من جديد.

يجد الكثير من الأشخاص السفر خلال فصل الشتاء فرصة مثالية للحصول على تجربة سياحية هادئة، حيث تكون الأماكن السياحية غير مزدحمة بالسياح، وبالتالي يمكن الاستمتاع بجميع الأنشطة السياحية بشكل أفضل، كما أنّ أسعار الرحلات والفنادق في فصل الشتاء تكون أقل بكثير مقارنةً بالفصول الأخرى، ما يعني توفير المزيد من المال، والاستفادة من عروض الخصومات المتاحة.

هي فرصة أيضاً للتعرف على الثقافات المختلفة، فالعديد من الدول تصادف أعيادها فصل الشتاء، مثل عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية وعيد الفصح، لذا سيكون السفر في هذا الفصل فرصة للاستمتاع بمشاهدة الاحتفالات والتجارب الثقافية المختلفة، أو ربما يمكنك تحويل رحلتك إلى رحلة استجمام، وهذا ما يغيب عن أذهان الكثير من الناس الذين لا يعرفون أن الأجواء الباردة تمنح الجسم فرصة للراحة والاسترخاء، ويمكنك استغلال الفرصة للذهاب لأحد المنتجعات التي تقدم خدمات الاستشفاء والعلاجات الحرارية التي تجدد فيك الطاقة لتعود إلى حياتك اليومية وكأنك شخصٌ جديد مُفعمٌ بالحيوية والنشاط.

بعد كل هذه الفوائد والمميزات التي ذكرتها لك، ربما بدأت تفكر في تغيير رأيك عن تجربة السفر خلال فصل الشتاء، ولعلك تقوم فوراً بفضِّ غبار الكسل عن جسدك وتحجز أقرب موعد للسفر إلى إحدى الدول الباردة، مثل جورجيا أو بولندا أو دول آسيا الوسطى التي يعتبر الثلج فيها من الأمور الاعتيادية غير الغريبة مثل غيرغستان وكازاخستان، وإذا كانت ميزانيتك تسمح فعليك بسويسرا والنمسا وما جاورها من دول أوروبا الغربية.