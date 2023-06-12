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ألتمان يحذّر: الذكاء الاصطناعي ما يزال بدائياً مقارنة بالآتي

سام ألتمان يلقي محاضرة في جامعة "كيو" اليابانية
12 يونيو 2023 20:25

قال سام ألتمان، رئيس شركة "أوبن إيه آي" الأميركية المطورة لبرنامج "تشات جي بي تي" الشهير، اليوم الاثنين، إن الأدوات المتاحة حاليا من الذكاء الاصطناعي بدائية مقارنة بما ستتيحه خلال السنوات المقبلة.
وأضاف ألتمان، في محاضرة في جامعة "كيو" في العاصمة اليابانية طوكيو، أن "الأدوات التي نمتلكها لا تزال بدائية للغاية مقارنة بما سنمتلكه في غضون بضع سنوات"، لافتاً إلى أن "أوبن إيه آي" ستشعر بـ"مسؤولية كبرى" إذا حدث خطأ ما.
وحاول ألتمان مجدداً تهدئة المخاوف من إمكان فقدان الكثير من الوظائف التي يشغلها البشر حالياً بسبب الذكاء الاصطناعي في المستقبل. وفيما أقر بأن "بعض الوظائف ستختفي"، لفت إلى أن "فئات جديدة" من الوظائف ستظهر في المقابل.
وقال "لا أعتقد أن (الذكاء الاصطناعي) سيكون له الأثر الذي يتوقعه الناس على صعيد التوظيف"، مضيفاً "كل التوقعات تقريبا خاطئة".

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  • سام ألتمان، رئيس شركة
    سام ألتمان، رئيس شركة "أوبن إيه آي"

في مجال التعليم، توقع رئيس شركة "أوبن إيه آي" أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة مثلما فعلت الآلات الحاسبة، لكنه قال إن هذه التكنولوجيا التي تتقدم بسرعة كبيرة لن تحل محل التعليم.
وقال ألتمان "من المحتمل ألا تبقى الواجبات المنزلية بالشكل الذي نعرفه".
وأضاف "لدينا أداة جديدة للتعليم. إنها أشبه بالآلة الحاسبة على صعيد الكلمات"، و"يجب لطرق تدريس الطلاب وتقويمهم أن تتغير".
يبهر برنامج "تشات جي بي تي" العالم بقدرته على إنشاء محادثات وكتابات وترجمات شبيهة بما ينجزه البشر خلال ثوانٍ.
لكنه يثير أيضاً مخاوف في قطاعات عدة، بينها التعليم، إذ يخشى البعض أن يسيء الطلاب استخدام هذه الأدوات ويكفّوا تالياً عن إنتاج أعمال أصلية.
يجري ألتمان حالياً جولة عالمية يلتقي خلالها بقادة شركات وصنّاع قرار لمناقشة الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي وأيضاً التنظيم المستقبلي لهذه التكنولوجيا.
وأبدى ألتمان ثقته إزاء الضمانات المواكبة لتطور هذه التكنولوجيا، لكنه جدد تأكيده وجود مخاوف في هذا السياق.

المصدر: آ ف ب
سام ألتمان
الذكاء الاصطناعي
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