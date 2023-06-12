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امرأة تستفيق داخل نعش وتقاوم من أجل الحياة

إخراج المرأة من النعش بعد تأكد عدم وفاتها
12 يونيو 2023 17:44

في حادثة أثارت ذهولاً في الإكوادور، سمع أشخاص كانوا جالسين خلال مراسم جنائزية، امرأة تتنفس فجأة من داخل النعش غداة إعلان وفاتها، على ما روى نجل المرأة.
ويُظهر مقطع فيديو، نُشر على موقع تويتر، بيلا مونتويا، البالغة 76 عاماً، داخل نعش مفتوح وتتنفس بصعوبة، محاطة برَجلين أتيا لمساعدتها.
وقال ابنها خيلبرت بالبران، في مقطع فيديو آخر نشرته وسائل إعلام محلية، إن والدته كانت بيدها اليسرى تضرب جوانب النعش ويدها ترتعش.
ونشرت الصحافة المحلية تفاصيل هذه القصة.
وأضاف بالبيران، في تصريحات نقلتها صحيفة «إل أونيفرسو» المحلية «أمي موضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي. قلبها مستقر. ضغطَ الطبيب على يدها وتفاعلت معه».
كانت أُعلنت وفاة مونتويا الجمعة في مستشفى عام في مدينة «باباهويو» الساحلية في جنوب غرب البلاد.
وبحسب وزارة الصحة، أُدخلت مونتويا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، و«عانت من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش. بعد ذلك، أكد الطبيب المناوب وفاتها».
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تكليف لجنة فنية بـ«تحليل هذه الحالة بعمق» وإقامة «تدقيق طبي لتحديد المسؤولية» عن شهادة الوفاة الخاطئة.
وقال بالبيران «أتعافى ببطء مما حدث. الآن، كل ما أطلبه هو أن تتحسن صحة والدتي. أريدها أن تكون على قيد الحياة وبجانبي».

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المصدر: آ ف ب
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