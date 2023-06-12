"كورال العرب" في المجمع الثقافي.. السبت المقبل

أبوظبي (الاتحاد) تعزيزاً لمكانة أبوظبي كعاصمة للموسيقى الراقية، يحيي "بيت العود" حفل "كورال العرب" بقيادة د. أحمد عبد الستار في المجمع الثقافي بأبوظبي يوم السبت المقبل الساعة 8:00 مساءً، والدعوة عامة ومجانية لعشاق الموسيقى الكلاسيكية والمقامات الأصيلة لإتاحة الفرصة للاستمتاع بالفن الهادف وسط أجواء طربية.

يضم الحفل باقة من المغنين والموسيقيين من مختلف الجنسيات، والذين يقدمون عروضاً استثنائية مليئة بالطاقة والإلهام.

ويواصل "بيت العود" تقديم برامجه الفنية الثقافية المتنوعة، وكان آخرها أمسية غنائية لـ"كورال العرب" في "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم" كمبادرة إنسانية لدمج المواهب.