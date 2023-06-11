«ذا روك».. وراء نجاح «سينا» سينمائياً

القاهرة (الاتحاد)

تغيرت حياة المصارع الأميركي «جون سينا» جذرياً في السنوات الأخيرة، فبعد أن كان الوجه الرسمي في عالم الترفيه الرياضي لسنوات عدة، أصبح نجماً سينمائياً شهيراً في هوليوود، وتزوج من الكندية ذات الأصول الإيرانية شاي شريتزاده.

في البداية، كان الأمر بمثابة صراع، حيث تعرض سينا (46 عاماً)، للرفض في أدوار عدة رئيسة، مثل فيلم «ديدبول 2» و«شازام»، واعترف بخسارة العديد من الأدوار، لكنه لم يتوقف عن المحاولة.

وأتت جهوده ثمارها حين عمل في فيلم «صانع السلام» الذي غير مسيرته المهنية وجعله يتمكن أخيراً من إثبات قدراته وموهبته، رغم أنه صرح بعدها أنه لم يكن الخيار الأول للمخرج جيمس جن.

وقبل مشاركته في الفيلم، حصل سينا على دور في فيلم «حطام قطار»، وتبين أن النجم الأميركي دواين جونسون (ذا روك) ساعد سينا للحصول على الدور بعدما أثنى عليه بشدة، رغم منافستهما في الماضي في مجال المصارعة.

وأوضح موقع «The Things» الأميركي، أن «ذا روك» (51 عاماً)، قد شجع جون سينا قبل خضوعه لاختبار التمثيل، ونصحه بأن يتعامل بطبيعته، وأن صناع الفيلم طلبوه من أجل طريقته الفطرية، وحصل على الدور وانطلقت مسيرته المهنية في هوليوود منذ ذلك الحين.

وأعرب سينا عن امتنانه لـ «ذا روك» الذي استطاع تغيير صورة المصارعين النمطية لدى المشاهدين، واستطاع الكثيرون منهم دخول هوليوود بفضله.