شيخة الجابري تكتب: الأفكار حين تحتار!

لأن الفكرة تستعصي عليّ اليوم، فكرت في الذهاب إلى المُنقذ الذكي المسمى «شات جي بي تي»، لأطلب منه أن يكتب بالإنابة عني مقال هذا الأسبوع، كنت سأقول له اكتب لي مقالاً عن أي شيء في العلاقات الاجتماعية مثلاً، في الحب، في الرياضة وفوز مانشستر سيتي ليلة البارحة، وفرحة العالم وليس الإمارات وحدها، وذاك الوهج الذي جلّل استاد المباراة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، صانع الحدث، أو ليكتب لي عن إخفافات وسائل التواصل الاجتماعي في مد جسور التواصل الحقيقي بين الأجيال وتعزيز اللحمة الأسرية، أو مثلاً ليكتب لي عن الفضاء وابن وطني الرائد سلطان النيادي وأخباره هناك، لكنني تراجعت، وقررت إعمال فكري والذهاب نحو مشاعري، تلك التقنية الجديدة لن تعبر عني، ولن تكونني مطلقاً.

السفر بين المدن، رغم ما يحمله من عناء، خصبٌ بالوقت حيث يمنحك المدة الزمنية الكافية لقراءة ما تحب، أو مراجعة ما لديك من أعمال، أو إجراء مكالمات مؤجلة منذ «مُبطي» كما يقولون، كما أنه يهديك ويُهيئ لك اللحظات المناسبة للتأمل وقراءة ما حولك، قد تقف على تفاصيل لم تلحظها من قبل، ولم تمر بك، ولكن يحدث أن تلتقيها وأنت تقطع المسافة مثلاً من أبوظبي إلى العين، أو من ميلان إلى لوقانو في الريف السويسري.

نعتقدُ بأننا قادرون على تجاوز بعض المشكلات أو الأزمات التي تمر بنا، أو تحدث من حولنا، ونتظاهر بأننا خارج منطقة التأثير والتأثر، غير أننا لو عُدنا إلى واقعنا وحقيقتنا سنجد بأننا ضعفاء للغاية من الداخل، لدينا هشاشة نفسية لا تمكّننا من الاستمرار في لعب دور القوي القادر على تحمل كل المتغيرات التي يأكل بعضها روحه، وترهقه بشكل سافر ولا يُحتمل ولا يمكن تجاوزه إلى مناطق أكثر هدوءاً، أو فرحاً، وابتسامة، واتقاء شر الآخر دون أن يعي الإنسان الضعيف ما آل إليه، أو ما ستؤول إليه آماله وأحلامه وحاله، ألم أقل إننا أشد مخلوقات الله ضعفاً وهشاشة.

في أحايين كثيرة نحتاج إلى الكتابة والابتعاد عن مرمى الضجيج، وعن زحمة الأصوات العالية، والفوضى المزعجة، تلك التي تقطع علينا سكون اللحظة، وسكينة الموقف، هناك عند النقطة الفاصلة بين الأنا والآخر يموج عالمنا ببعض المواقف التي نعجز عن مواجهتها، حين يتحول الآخر إلى مصدر قلق وتوتر وأذى، حينها نذهب نحو إنسانيتنا تلك التي تحفظ لنا جمال الروح، وعذوبة العاطفة، والانصهار مع القلوب التي يسكنها الحب لا أكثر.